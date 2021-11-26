تونس.. الشرطة تسيطر على مسلح حاول اقتحام وزارة الداخلية

نقلت وكالة "رويترز" عن شهود عيان في العاصمة التونسية، يوم الجمعة، أن هناك استنفارا كثيفا للشرطة أمام مقر وزارة الداخلية، فيما تحدثت وسائل إعلام محلية عن تمكن الشرطة من إحباط هجوم إرهابي.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية في تونس، في تصريح صحفي، "لا يمكنني الآن إعطاء أي تفاصيل. أنا في ساحة الجريمة الآن".

وأظهر مقطع فيديو لم يتسن لرويترز التأكد من صحته، رجال شرطة وهم يطلقون النار في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.

وذكرت إذاعة "موزاييك إف إم" التونسية، أن شابا مدججا بالسلاح الأبيض حاول أن يقتحم مبنى وزارة الداخلية.

وعندما تصدى رجال الشرطة للشاب، أطلقوا عليه النار وأصابوه في إحدى قدميه، ثم تمكنوا من السيطرة عليه، وسط حالة من الاستنفار.

وجرى نقل الشاب المصاب بالطلق الناري، على الفور إلى أحد المستشفيات، تحت حراسة مشددة، فيما لم تتضح بعد الدوافع التي أدت به إلى محاولة اقتحام مبنى وزارة الداخلية.

وكانت تونس قد تعرضت لعدد من الهجمات الإرهابية، خلال السنوات الأخيرة، وهو ما أثر بشكل بالغ على الاقتصاد، لا سيما على تدفق السياح الذين ظلوا يشكلون مصدرا مهما من مصادر النقد الأجنبي في البلاد.