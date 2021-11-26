إسرائيل على أعتاب الطوارئ بعد رصد أول حالة لمتغير كورونا الـجنوب إفريقى

جدة - نرمين السيد - أفادت صحيفة (هاآرتس) الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن إسرائيل رصدت أول حالة لمتغير (كوفيد-19) الجديد، الذى تم اكتشافه لأول مرة فى جنوب إفريقيا والدول المجاورة لها، وهو ما دفع رئيس الوزراء نفتالى بينيت للتحذير اليوم الجمعة من أن البلاد على وشك إعلان حالة الطوارئ.



ونقلت الصحيفة عن خبراء صحة إسرائيليين قولهم: " إن المتغير الجديد لديه "كوكبة غير عادية للغاية" من الطفرات، والتى تثير القلق لأنها يمكن أن تساعدها على التهرب من الاستجابة المناعية للجسم وتجعله أكثر قابلية للانتقال ".

وعندما دعا كبار مسؤولى الصحة لمناقشة الوضع، قال رئيس الوزراء نفتالى بينيت إن المتغير الجديد شديد العدوى وينتشر بسرعة أكبر بكثير من (دلتا)، وأضاف "فى الأيام المقبلة، ستتوسع معرفتنا بسرعة كبيرة، وسنعرف ما إذا كان المتغير يخترق المناعة حقًا، وبأى سرعة، وما إذا كان أكثر خطورة، وكيف يؤثر على الأطفال، وما إلى ذلك".

وبحسب وزارة الصحة الإسرائيلية، فقد تم التعرف على راكب عائد من مالاوى وهو يحمل هذه السلالة، بالإضافة إلى ذلك، تشتبه الوزارة فى احتمال إصابة راكبين آخرين بالسلالة الجديدة، وتم توجيه الاثنين إلى الحجر الصحى لأنهما ما زالا ينتظران نتائج الاختبار.

وكانت إسرائيل، أعلنت أمس الخميس، أنها أضافت جنوب إفريقيا إلى قائمة الدول "الحمراء" بعد اكتشاف المتغير الجديد، كما تم إضافة ليسوتو وبتسوانا وزيمبابوى وموزمبيق وناميبيا وإيسواتينى، ويتم منع أى شخص قادم من الدول المذكورة، وهو ليس مواطنًا أو مقيمًا فى إسرائيل، من دخولها.