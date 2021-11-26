إحباط هجوم إرهابى أمام مقر وزارة الداخلية التونسية

جدة - نرمين السيد - ونقلت الشبكة عن شهود عيان، أن الشرطة التونسية أحبطت محاولة طعن استهدفت رجال أمن قرب وزارة الداخلية، مشيرة إلى وجود حالة تأهب أمنى أمام وزارة الداخلية.
وأفادت إذاعة "موزاييك" التونسية، أن أعوان دورية قارة متمركزة قرب مقر وزارة الداخلية بشارع الحبيب بورقيبة، تصدوا منذ قليل لشاب كان يحمل سلاحا أبيض، يرجح أنه حاول اقتحام مقر الوزارة بشارع الحبيب بورقيبة.
وأوضحت أنه تم التعامل مع المهاجم بإطلاق رصاصة عليه أصابت أحد رجليه لتتم السيطرة عليه والاستنجاد بسيارة إسعاف تولت نقله الى أحد المستشفيات وسط حراسة أمنية مشددة.
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