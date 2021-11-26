بطاقات مصرف الراجحي الائتمانية وبطاقات الحسم الشهري وكيفية الحصول عليها

يتميز مصرف الراجحي بالعديد من الخدمات المميزة التي يمكن للفرد الاستفادة منها، ومن ضمن هذه الخدمة خدمة التمويل الشخصي الذي توفر تقديم تمويل مناسب للفرد بعد توافر بعض من الشروط الخاصة، ويشترط أن يتوافق تمويل مصرف الراجحي مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومن خلال هذا المقال نوضح لكافة متابعي موقعنا ثقفني عروض بطاقات مصرف الراجحي الائتمانية وكيفية الحصول عليها بالخطوات، ومميزات عروض البطاقات الائتمانية للراجحي.

عرض بطاقات مصرف الراجحي:

أوضح مصرف الراجحي من خلال صفحته الراجحي الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي عبر تويتر عن إمكانية طلب بطاقة الراجحي الائتمانية للحصول على المزايا التالية التي نعرضها من خلال هذا المقال وهي:

إمكانية استخدام البطاقة قبل استلامها وذلك بإضافتها إلى محفظة Apple Pay .

الانضمام إلى برنامج “مكافأة” لكسب النقاط على كل المشتريات.

فرصة لتقسيط المشتريات بسعر النقد بهامش ربح %0 مع برنامج تساهيل يشمل البطاقات الائتمانية فقط.

خيارات مرنة لسداد مستحقات البطاقة.

عروض وخصومات متجددة وحصرية لدى شبكة واسعة من المتاجر.

الدخول على الرابط الرسمي لمصرف الراجحي اختيار أيقونة الحسابات والبطاقات ثم اختيار أيقونة العروض والخصومات ثم اختيار عرض البطاقات يتم التصال من خلال رقم 8001241222 أو من خلال التوجه إلى أقرب فرع للمستفيد.

كيفية الحصول على بطاقات مصرف الراجحي بالخطوات:

ومن الجدير بالذكر أن معدل النسبة السنوي APR قد يتغير بناءً على تغير مبلغ التمويل وتاريخ الاستحقاق وخاضع للتقييم الائتماني لكل عميل، علماً بأن المصرف الراجحي خاضع لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي.

تمويل للعملاء الموشكين على التقاعد:

استقبل مصرف الراجحي العديد من الأسئلة من قبل الأشخاص المستفيدين وكان من ضمن هذه الأسئلة، هل تبقى لك اقل من خمس سنوات على التقاعد وتحتاج الى تمويل؟، وجاء الحل من قبل المصرف بإمكان الشخص المستفيد طلب التمويل الشخصي المرن بحلول تمويلية ميسرة ومرنة تصل إلى 5 سنوات لتلبية احتياجاته حتى بعد تقاعد بكل يسر وسهولة، وذلك من خلال زيارة أحد فروع مصرف الراجحي أو تعبئة النموذج الطلب من خلال الموقع الإلكتروني في دقائق معدودة.

تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية

مبلغ تمويلي بحد أدنى 8000 ريال وحد اقصى 2 مليون ريال

مدة تمويل لمدة خمس سنوات

موافقة فورية على مبلغ التمويل

صرف فوري

فترة سماح لتحويل الراتب التقاعدي الى مصرف الراجحي

إجراءات ميسرة لإعادة الجدولة بعد التقاعد

خصائص المنتج: