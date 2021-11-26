الحصول على رابط التسجيل في التعداد السكاني للسعودية 2021 أصبح من الأمور الهامة التي يبحث عنها المواطنون في المملكة العربية السعودية من أجل الانضمام في خدمة التعداد السكاني التي تقدمها الهيئة العامة للإحصاء، بهدف معرفة عدد المواطنين الموجودين في المملكة لعام 2021، لذا بدأ المواطنون بالتسارع من أجل التسجيل والانضمام، وفي هذا المقال سوف نقوم بذكر كل ما يخص التعداد السكني وكيف يمكن التسجيل فيه.

التسجيل في التعداد السكاني للسعودية 2021

تحرص الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية بإجراء عملية التعداد السكاني كل عام، من أجل جرد وحصر أعداد المواطنين في المملكة، هذا أيضاً يحدث في جميع أنحاء العالم ليس في السعودية فقط.

حيث تقوم الحكومة السعودية بعمل رصد للمواطنين في جميع المناطق المختلفة في المملكة عن طريق جمع بياناتهم الشخصية وكل ما يشملها من معلومات ديموغرافية واقتصادية وكذلك الاجتماعية.

بعد رصد جميع المعلومات المطلوبة، تقوم الحكومة بتحليل هذه البيانات من أجل المساعدة في وضع خطط وأهداف المملكة للسنوات القادمة، والتي تسعى لتوفير كل ما يحتاجه المواطنين من خدمات أو إجراءات توفر لهم الراحة.

لهذا أعلنت الحكومة السعودية عن رابط التسجيل في التعداد السكاني للسعودية عبر الموقع الرسمي الخاص بها، وفيما يلي سوف نقوم بشرح كيف يمكن التسجيل في التعداد السعودي لعام 2021.

شروط التسجيل في التعداد السكاني للسعودية 2021

قامت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية بالإعلان عن شروط تسجيل التعداد السكاني، هذه الشروط تتمثل فيما يلي:

يشترط أن تكون جنسية المتقدم السعودية فقط.

المؤهل التعليمي المطلوب لا يقل عن مؤهل الشهادة الثانوية.

عمر المتقدم لا يقل عن سن ال 20 عام لكي يتم قبول تسجيله.

لابد أن يجيد التعامل مع هواتف المحمول الذكية.

على من يرغب في التعاون مع الهيئة العامة للإحصاء أن يذكر عمله سواء كان قطاع خاص أو عام.

الترشيح النهائي سيكون بعد حضور التدريب والنجاح في التقييمات التي تطليها الهيئة العامة للإحصاء.

النجاح في المقابلة الشخصية.

إرفاق صورة من بطاقة الهوية مع صورة شخصية للمتقدم.

رابط التسجيل في التعداد السكاني للسعودية 2021

أتاحت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية عن بدء عملية التسجيل في التعداد السكاني السعودي لعام 2021 من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بها من يوم الثلاثاء 23 من شهر نوفمبر الحالي عام 2021 الموافق 18 من ربيع الثاني 1443، وفيما يلي سوف نقوم بذكر رابط التسجيل في التعداد السكاني على النحو التالي:

أولًا يتم الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة العامة للإحصاء عبر الإنترنت.

من الصفحة الرئيسية قم باختيار تسجيل الدخول.

قم بإدخال البيانات المطلوبة في الخانة المخصصة لها.

أو يمكنك التسجيل من خلال بوابة الوصول الوطنية.

قم باختيار الخدمات الإلكترونية.

ومنها حدد خدمة التسجيل في التعداد.

بهذا تكن قد قمت بالتسجيل في التعداد السكاني للسعودية 2021 من أجل المشاركة في عملية الإحصاء في المملكة للعام 1443 هجريًا 2021 ميلاديًا.

والتعداد السكاني يساعد الحكومة في اتخاذ قرارت صحيحة من أجل مصلحة المواطنين سواء في الدعم أو الضرائب أو أي خدمة أخرى.