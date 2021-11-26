أردوغان: نولي أهمية كبيرة لاستقرار لبنان ومصممون على دعمه

دوت الخليج :- ​​​​​​​أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده تولي أهمية كبيرة لأمن لبنان واستقراره، ومصممة على مواصلة دعمها له.

حديث أردوغان جاء في برقية بعث بها إلى نظيره اللبناني، ميشال عون، للتهنئة بذكرى استقلال لبنان، بحسب بيان للرئاسة اللبنانية.

وقال أردوغان إن تركيا "تولي أهمية كبيرة لأمن لبنان واستقراره وازدهاره، وهي مصممة على مواصلة دعمها للشعب والدولة اللبنانية".

وتابع: "إنني على ثقة تامة بأن أواصر الصداقة والأخوة بين بلدينا ستتعزز في الفترة المقبلة، وأن تعاوننا سيتطور في جميع المجالات".

والإثنين، 22 نوفمبر/تشرين الثاني، أحيا لبنان الذكرى 78 لاستقلاله عن فرنسا عام 1943.

وتأتي الذكرى هذا العام في ظل معاناة اللبنانيين من أزمات سياسية واقتصادية غير مسبوقة في حدتها، ما أدى إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية الليرة مقابل الدولار، وشح في الوقود والأدوية وسلع أخرى أساسية، بالإضافة إلى انهيار القدرة الشرائية.

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