قوى العدوان ارتكبت 128 خرقاً خلال 24 ساعة
رصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق 128 خرقاً للهدنة الأممية ارتكبتها قوى العدوان، في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة في 24 ساعة الماضية.
وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن الخروقات شملت زحف ومحاولة تسلل في حيس وتحليق 12 طائرة حربية في أجواء الفازة والجبلية وحيس والجاح والتحيتا وتحليق 21 طائرة تجسسية في أجواء حيس والجبلية والجاح واستحداث تحصينات قتالية في حيس.
وأشار المصدر إلى أن من بين الخروقات 35 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي لـ553 صاروخاً وقذيفة و51 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : قوى العدوان ارتكبت 128 خرقاً خلال 24 ساعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.