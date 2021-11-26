أخبار اليمن : قوى العدوان ارتكبت 128 خرقاً خلال 24 ساعة

قوى العدوان ارتكبت 128 خرقاً خلال 24 ساعةرصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق 128 خرقاً للهدنة الأممية ارتكبتها قوى العدوان، في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة في 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن الخروقات شملت زحف ومحاولة تسلل في حيس وتحليق 12 طائرة حربية في أجواء الفازة والجبلية وحيس والجاح والتحيتا وتحليق 21 طائرة تجسسية في أجواء حيس والجبلية والجاح واستحداث تحصينات قتالية في حيس.

وأشار المصدر إلى أن من بين الخروقات 35 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي لـ553 صاروخاً وقذيفة و51 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.