السعودية تعلق الرحلات الجوية من 7 دول إفريقية بسبب متحور كورونا

جدة - نرمين السيد - قررت السلطات السعودية، مساء اليوم الجمعة، تعليق الرحلات الجوية من 7 دول فى إفريقيا الجنوبية، هى: (جمهورية جنوب إفريقيا، نامبيا، بوتسوانا، زيمبابواى، موزمبيق، مملكة ليسوتو، مملكة إسواتينى) جراء ظهور سلالة جديدة متحورة من فيروس كورونا.



وحسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، صرح مصدر مسؤول فى وزارة الداخلية بأنه إشارة إلى ما سبق الإعلان عنه بشأن تعليق القدوم مؤقتًا من بعض الدول إلى المملكة، لأسباب تتعلق بتفشى جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأضاف المصدر إنه بناءً على المتابعة المستمرة للوضع الوبائى، وما رفعته الجهات الصحية المختصة فى المملكة عن ظهور سلالة متحورة من فيروس كورونا (كوفيد 19) فى عدد من الدول، ورصد انتقال مصابين منها إلى دول آخرى، فقد تقرر تعليق الرحلات الجوية من دول (جمهورية جنوب أفريقيا، جمهورية نامبيا، جمهورية بوتسوانا، جمهورية زيمبابواى، جمهورية موزمبيق، مملكة ليسوتو، مملكة إسواتينى) وإليها.

كما أوضح أنه تقرر كذلك تعليق السماح بدخول المملكة لغير المواطنين، من القادمين مباشرة وغير مباشرة من الدول المشار إليها؛ فيما عدا من قضى مدة لا تقل عن 14 يومًا فى دولة أخرى من الدول التى تسمح الإجراءات الصحية فى المملكة بدخول القادمين منها وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة.

وأشار إلى أنه سيتم تطبيق كامل إجراءات الحجر الصحى المؤسسى المعتمد لمدة (5) أيام، على جميع الفئات المستثناة القادمين من هذه الدول، بما فى ذلك مواطنو المملكة، بغض النظر عن حالة التحصين.

ولفت المصدر إلى أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة فى المملكة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائى عالميًا، مع تحذير المواطنين والمقيمين الى تجنب السفر الى الدول المشار اليها حتى إشعار آخر.