أمريكا تجدد دعوتها لمواطنيها بمغادرة إثيوبيا فورا

جدة - نرمين السيد - جددت السفارة الأمريكية فى أديس أبابا، اليوم الجمعة، دعوتها لمواطنى الولايات المتحدة بمغادرة إثيوبيا فى أسرع وقت، بسبب تصاعد النزاع فى إثيوبيا، وفقا لما أوردته قناة "العربية".



وسمحت وزارة الخارجية الأمريكية فى الثالث من نوفمبر الجارى بالرحيل الطوعى لموظفى الحكومة الأمريكية غير الأساسيين وأفراد الأسر من إثيوبيا بسبب الصراع المسلح والاضطرابات الأهلية والنقص المحتمل فى الإمدادات. وكانت الولايات المتحدة حذرت فى وقت سابق مواطنيها من السفر إلى إثيوبيا، ودعت رعاياها إلى الاستعداد للمغادرة فى ظل تدهور الوضع الأمنى.

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