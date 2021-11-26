عروض زين مسبقة الدفع السعودية

أعلنت شركة زين السعودية عن مجموعة مميزة من العروض لعملاء الشركة حيث تعد شركة زين من شركات الإتصالات السعودية المميزة التي تقدم خدمات متنوعة لعملائها، وتقدم من فترة لأخرى باقات مميزة من العروض التي ترضي العملاء ولذلك تمتلك شعبية كبيرة في المملكة، واكتسبت الشركة شهرة كبيرة داخل المملكة منذ إنشائها في عام 2008، وأصبحت الآن واحدة من شركات الإتصالات الرائدة في الشرق الأوسط والوطن العربي بالكامل، وتقدم الشركة خدمات الاتصالات المتنوعة لملايين العملاء، وبالتحديد الخدمات اللاسلكية المتنوعة.

عروض زين مسبقة الدفع

أعلنت شركة زين عن عروضها المميزة للعملاء على نظام الدفع المسبق لتفعيل باقات نت، دقائق للإتصال من خلال الإشتراك في أنظمة الدفع المسبق التي تقدمها الشركة ومن العروض المميزة التي أعلنت عنها زين السعودية:-

باقة الشباب 59,99, 149, 179, 199 بنظام مسبق الدفع.

باقة زين فليكس 19, 29, 99, 319 بنظام مسبق الدفع.

عروض زين اللامحدودة

تقدم شركة زين باقة من العروض المميزة مثل عروض الرصيد، المكالمات الدولية، وعروض باقات النت اللامحدود والتعرف على المزيد من التفاصيل حول خدمات الشركة، وبقية العروض التي تقدمها بإتباع الخطوات التالية:-

أولا قم بالدخول على الموقع الإلكتروني لشركة زين السعودية.

قم بالدخول على صفحة العروض التي تقدمها الشركة.

ستظهر أمامك صفحة العروض المتوفرة في هذه الفترة، وتتنوع في عروض النت، الإتصالات وغيرها من العروض المميزة.

قم باختيار العرض المناسب لك والإطلاع على تفاصيل العرض وكيفية تفعيله.

سيظهر أمامك مميزات، وعيوب كل عرض من العروض الموجودة في الصفحة.

كيفية الإشتراك في باقات زين السعودية مسبقة الدفع

بإمكانك الآن الإستفادة من العروض مسبقة الدفع للشركة وتفعيلها بسهولة عبر إتباع الخطوات التالية:-