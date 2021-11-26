شروط الحصول على قرض نفاذ العمل الحر والأوراق المطلوبة

شروط الحصول على قرض نفاذ العمل الحر هي الشروط الأساسية التي تم وضعها من قبل بنك التنمية الاجتماعية حيث تعتبر هذه القروض العامل التحفيزي لإقامة العديد من المشروعات داخل المملكة، ويمكن للسيدات أيضًا التقديم على قرض العمل الحر في حالة تطابق شروط قرض العمل الحر للنساء عليهم ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على شروط الحصول على قرض نفاذ العمل الحر.

شروط الحصول على قرض نفاذ العمل الحر

تم الإعلان عن شروط الحصول على قرض نفاذ العمل الحر والتي تتضمن:

أن تكون من أصحاب الجنسية السعودية.

ألا يكون عليك أي التزامات أو قروض لدي بنك التنمية.

في حالة حصولك على قرض سابق من البنك فيجب أن يمضي عام كامل قبل تقديمك لطلب تمويل جديد.

يقبل طلبك في حالة تجاوزك سن الثمانية عشر، وعدم تجاوزك سن الستين.

ألا تكون من المتحصلين على مبلغ يزيد عن أربعة عشر ألف ريال كل شهر.

ضرورة توفيرك لضمان مقابل حصولك على التمويل من البنك.

اجتيازك الاختبارات الائتمانية عامل أساسي لقبول طلب التمويل.

ألا تزيد قيمة التمويل المراد الحصول عليه عن ستون ألف ريال وذلك في حالة تخيط سن 24 عامًا، وفي حالة كنت أقل عمرًا من ذلك فيمكنك الحصول على 32 ألف كأعلى قيمة للتمويل.

الفئات المستهدفة من تمويل نفاذ

قام البنك بتوفير هذا التمويل بهدف مساعدة فئات محددة من الأفراد داخل المملكة وذلك بغرض زيادة العمل وإنعاش الاقتصاد السعودي، وتضم تلك الفئات ما يلي:

يمنح التمويل للأفراد العاطلين الذين لا يملكون أي عمل.

يمكن للموظفين الحصول على التمويل ولكن شريطة أن يكون إجمالي دخلهم الشهري أقل من 14 ألف.

الأفراد الذين لا يملكون أي تعاملات تجارية مع البنوك داخل المملكة.

يقدم أيضًا التمويل للأفراد في حالة عملهم بالاقتصاد التشاركي.

الأوراق المطلوبة للحصول على تمويل نفاذ العمل الحر

في حالة رغبتك في الحصول على قرض نفاد العمل الحر أن تقوم بتوفير الأوراق والمستندات الآتية: