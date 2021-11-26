بريطانيا تسجل ما يزيد على 50 ألف إصابة جديدة بكورونا

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة (سكاى نيوز)- فى نشرتها باللغة الإنجليزية، اليوم- أن 160 شخصاً توفوا أيضاً بسبب الإصابة بالفيروس فى المملكة المتحدة، وذلك بعد حوالى 28 يوماً من تشخيص حالتهم كإيجابية.

يُشار إلى أن العدد الإجمالى لمصابى كورونا فى المملكة المتحدة يبلغ حوالى 10 ملايين شخص، ويصل عدد الوفيات لما يقارب 144 ألف حالة.