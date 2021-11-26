خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد، أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية عن البدء في عملية تسجيل المواطنين المستفيدين من الضمان الاجتماعي والمعاش الذي يوفره لتلك الفئات سواء كانوا من الدخل المتوسط أو المنخفض حسب احتياجاتهم، حيث تم تحديث الضمان الاجتماعي مؤخرًا مع تغيير بعض الشروط والضوابط به لكي يسمح بضم عدد أكبر من المستفيدين الشهرين من المعاش، ولكي يساعد المزيد من أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط وفيما يلي سنعرض عليكم طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد وفقًا لوزارة التنمية الاجتماعية.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

بينت وزارة التنمية الاجتماعية أن التحديث القائم بنظام الضمان الاجتماعي تم من أجل أن يصبح البرنامج شاملًا للمزيد من المواطنين الذين هم في أمس الحاجة إلى الدخل المادي من أجل سداد الالتزامات المطلوبة منهم، حيث يعتبر هذا هو هدف من أهداف رؤية المملكة 2030 ومساعدة أكبر عدد ممكن من المواطنين المحتاجين بالسعودية.

وقد ذكرت الخطوات القادمة من أجل القيام بالتسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد من قبل المستفيدين الحاليين:

حيث يتم التوجه لموقع وزارة التنمية الاجتماعية المباشر من خلال الضغط على ذلك الرابط https://sbis.hrsd.gov.sa/#/login.

يقوم المتقدم بإدخال البيانات الشخصية التي تطلبها الوزارة.

وبعد ذلك يختر تبويب الخدمات الإلكترونية من القوائم المتاحة أمامه.

ومن ثم يتم التوجه لزر نظام الضمان الاجتماعي وتسجيل البيانات المطلوبة من أجل الوصول إلى المزيد من التفاصيل المتعلقة بالنظام.

كما ويرجى رفع جميع الوثائق المحددة من أجل القيام بمراجعتها من قبل الوزارة لتحديد استحقاق المتقدم من عدمه للدعم والنقر على إرسال.

شروط الضمان الاجتماعي الجديد بالسعودية

الضمان الاجتماعي مقدم من وزارة التنمية الاجتماعية من أجل فئات محددة مثل أصحاب الإعاقات والأرامل والمطلقات وكذلك من لا يجدون عمل، وذلك وفق شروط معينة تحددها الوزارة قبل قبول الفئات السابق ذكرها، وإذا ما انطبقت بهم الشروط يتم توفير الدعم المادي لهم شهريًا الذي تعتمد قيمته على عدد الأفراد في الأسرة وأعمارهم وعملهم، ولكن الشروط المبدئية والعامة من الضمان الاجتماعي هي أن يكون المتقدم سعودي وإقامته بالسعودية وعمره أكبر من 35 سنة ولا يملك الدخل الكافي له.