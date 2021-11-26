الاستعلام عن موظف سعودي برقم الهوية الوطنية 1443 ، تعمل وزارة العمل التنمية الاجتماعية على خدمة أبناء المملكة العربية السعودية فدائماً ما تقوم بتقديم العديد من الخِدْمَات الإلكترونية المميزة والغاية في الأهمية التي يحتاج إليها المواطن السعودي ومن هذه الخدمات الإلكترونية هي خدمة الاستعلام عن موظف سعودي برقم الهُوِيَّة الوطنية الخاصة بالمواطن للاستعلام عن راتب التأميني الخاص بالموظف في حالة كان من موظفي القطاع العام أو الخاص، وهذا ما سوف نقدمه اليوم من خلال مقالنا علي موقع ثقفني

الاستعلام عن موظف سعودي برقم الهوية

وفرت المملكة العربية السعودية أسهل طريقة تساعد في عملية الاستعلام عن موظف سعودي عن طريق استخدام رَقَم الهوية الوطنية الخاصة بالموظف، وهي طريقة إلكترونية تتمثل في عدد من الخطوات البسيطة، وسوف نعرض جميع هذه الخطوات فيما يلي:

أولاً يجب الدخول علي الموقع الرسمي الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

والقيام باختيار أيقونة (تسجيل الدخول) والضغط عليها.

ثم تسجيل رَقَم الهُوِيَّة الوطنية الخاصة بالموظف.

إدخال رَقَم المرور الخاص به.

في حالة إذا كان الموظف لا يمتلك حساب فلابد أن يقوم بإنشاء حساب جديد.

اختيار أيقونة (خانة الخِدْمَات الإلكترونية) والضغط عليها.

ثم النقر على أيقونة (خدمة التأمينات الاجتماعية أون لاين).

اختيار أيقونة ( خدمة التحقق من الاشتراك) والضغط عليها.

تسجيل رمز التحقق المرئي الخاص بالموظف.

اختيار أيقونة (عرض) والضغط عليها.

وأخيرا سوف تظهر للمواطن كافة المعلومات الخاصة بالموظف السعودي

الاستعلام عن موظف سعودي

الاستعلام عن موظف سعودي هي خدمة من الخِدْمَات الإلكترونية المميزة التي قام بتقديمها مكتب التأمينات الاجتماعية السُّعُودية للعمل على خدمة المواطنين السعوديين المقيمين داخل المملكة العربية السُّعُودية؛ ومن هؤلاء المواطنين المراد خدمتهم هم جميع الموظفين في المملكة وأصحاب المنشآت والشركات وذلك حتي تتم أي معاملة بين المواطنين مكتب التأمينات الاجتماعية إلكترونياً دون مشقة الذَّهاب إلى المصالح الحكومية والاحتياج إلى أي تعاملات ورقيه أو مستندات وذلك توفيرا علي الشخص الكثير من الجهد وإضاعة الوقت، بالإضافة إلي أن استخدام الطريقة الإلكترونية يكون أفضل من الناحية الوقائية للمحافظة علي صحة المواطنين والمقيمين داخل المملكة.

الاستعلام عن موظف في الموارد البشرية

يمكن لأي مواطن سعودي أن يقوم بالاستعلام عن الموظف بالموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن طريق استخدام رَقَم الهُوِيَّة الوطنية الخاصة به وذلك بإتباع عدد من الخطوات المتمثلة في التالي:

يتم الدخول المباشر إلى البوابة الرئيسة الإلكترونية الخاصة بالموارد البشرية السُّعُودية

يتم النقر على (تبويب الخِدْمَات الإلكترونية) من خلال صفحة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

القيام ب تحديد زر (التأمينات الاجتماعية أون لاين) والضغط عليها.

اختيار أيقونة (خدمة التحقق) من اشتراك الموظف السعودي الجنسية والنقر عليها.

يتم تسجيل جميع البيانات الخاصة برقم الهُوِيَّة الوطنية الخاصة بالموظف وتسجيل رمز التحقق.

وأخيرا يتم النقر على أيقونة (عرض).

رقم التأمينات الاجتماعية الموحد

يمكن لأي مواطن أن يقوم بالإطلاع على رَقَم الاشتراك التأميني الخاص به وذلك عن طريق عدة خطوات التي قامت بوضعها وزارة التأمينات الاجتماعية السُّعُودية من خلال استخدام رَقَم هاتف وهو كالتالي: