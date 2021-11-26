التسجيل في التعداد السكني بالسعودية 1443

التسجيل في التعداد السكني، قامت الهيئة السعودية للإحصاء بالإعلان عن أهمية التسجيل في خدمة التعداد السكني للمواطنين المتواجدين في السعودية من أجل التمكن من تحديد عدد المواطنين في مختلف مناطق المملكة السعودية، ولهذا قام الكثير من المواطنون الفترة الماضية بالبحث عن طريقة التسجيل في التعداد السكني ورابط التقديم وفيما يلي نحدثكم بالتفصيل عن طريقة التسجيل في خدمة هيئة الإحصاء السعودية.

خدمة التعداد السكني

عملية التعداد السكاني هي خدمة حكومية بحتة تقوم بها جميع الحكومات في مختلف البلاد، وذلك من خلال جمع البيانات الاقتصادية والديموغرافية للمواطنين في مختلف المناطق بالمملكة العربية السعودية وذلك في فترة محددة، ويتم استخدام تلك البيانات في الكثير من الخدمات الحكومية وذلك بعد أن يتم تحليلها.

خطوات التسجيل في التعداد السكني 2022

أوضحت هيئة الإحصاء السعودية أنه لكي يقوم المواطن بالتسجيل في الخدمة من خلال رابط الخدمة الرسمي ومن ثم وضع البيانات الشخصية التي يحددها الموقع من المواطن حتى يتم تسجيله بنجاح في الخدمة، وهذا أمر هام وضروري من أجل المواطنين كذلك، مع العلم أن التسجيل قد بدء من يوم الثلاثاء الماضي الموافق الثالث والعشرين من نوفمبر الحالي.

كما وقد أوضحت الهيئة أنها قد فتحت باب التسجيل في الوظائف الشاغرة بها للراغبين في الانضمام إلى فريق عمل التعداد السكني، حيث أن تلك الخدمة تستمر بشكل دائم مما يجعل الهيئة في حاجة للمزيد من العاملين لإتمام الخدمات المطلوبة منها بصورة سنوية، بشرط أن يمتلك المتقدم على الأقل على شهادة الثانوية العامة ولمعرفة باقي الشروط يرجى زيارة موقع الهيئة الرسمي.

شروط التسجيل في وظائف التعداد السكني

وتم وضع الشروط الآتية من قبل هيئة الإحصاء للراغبين في الانضمام لفريق عمل خدمة التعداد السكني بالسعودية: