أخبار اليمن : الأرصاد يحذر سكان هذه المحافظات: برد قارس

الأرصاد يحذر سكان هذه المحافظات: برد قارسأفاد المركز الوطني للأرصاد باستمرار الطقس البارد على المرتفعات الجبلية خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وأوضح المركز، في نشرته الجوية اليوم، أن الطقس في المرتفعات الجبلية بارد وصحو ليلاً وأثناء الصباح الباكر على محافظات: البيضاء، ذمار، صنعاء، عمران، صعدة، وأجزاء من إب والضالع.

وأشار إلى أن الطقس سيكون بارداً نسبياً على مرتفعات أبين ولحج، مع إمكانية تشكّل قطع متناثرة من السحب المنخفضة، تتخللها الركامية في فترة ما بعد الظهيرة على أجزاء متفرّقة من المناطق الجبلية الغربية منها.

في حين سيكون الطقس في المناطق الساحلية صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، مع احتمال تكوّن السحب الركامية على أجزاء من السواحل الغربية والمناطق الجبلية المقابلة لها، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة على جنوب الساحل الغربي وباب المندب، وأقصى سرعة لها 20 عقدة.

وذكر المركز أن الطقس في المناطق الصحراوية صحو بوجه عام، بارد نسبيا أثناء المساء والصباح الباكر، معتدل الحرارة لطيف نهاراً، فيما سيكون الطقس في أرخبيل سقطرى غائماً جزئياً مع احتمال هطول أمطار خفيفة متفرّقة.

ونبّه المركز المواطنين، خاصة كبار السن والأطفال والمزارعين، من الأجواء الباردة والباردة نسبياً أثناء المساء والصباح الباكر على محافظات: البيضاء، ذمار، صنعاء، عمران، صعدة وأجزاء من إب والضالع، وباردة نسبياً على مرتفعات أبين ولحج، وأجزاء من الصحاري والهضاب الداخلية.