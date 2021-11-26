شديد العدوى.. منظمة الصحة تصنف "المتغير الأفريقي"

صنفت لجنة استشارية تابعة لمنظمة الصحة العالمية متحورا جديدا لفيروس كورونا تم اكتشافه لأول مرة في جنوب قارة إفريقيا باعتباره فيروسا شديد العدوى مثيرا للقلق، وأطلق عليه اسم "أوميكرون" .

ويعد هذا الإعلان الصادر عن منظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة، يوم الجمعة، أول تصنيف منذ شهور تقوم به المنظمة لأحد متحورات كورونا على هذا النحو.

وكان الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة قد فرض، في وقت سابق من الجمعة، حظرا مؤقتا على القادمين من جنوب إفريقيا.

وقال وزير الصحة الألماني، ينس شبان ”أخر ما نحتاجه هو ظهور متحور جديد من شأنه أن يسبب المزيد من المشاكل”.

وشهدت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مؤخرا، ارتفاعا هائلا في إصابات فيروس كورونا.

وقالت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، أورسولا فون دير لاين، إن الرحلات الجوية سيتعين ”تعليقها حتى يكون لدينا فهم واضح حول الخطر الذي يمثله هذا المتحور، وينبغي على المسافرين العائدين من هذه المنطقة احترام قواعد الحجر الصحي الصارمة”.

وشددت على توخي الحذر البالغ، محذرة من "ظهور وانتشار متحورات فيروس كورونا مثيرة للقلق بشكل أكبر، والتي قد تنتشر في أنحاء العالم خلال أشهر قليلة”.

وأصبحت بلجيكا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تعلن عن حالة اصابة بهذا المتحور، وقال وزير الصحة البلجيكي/ فرانك فاندنبروك "إنه متحور مريب. لا نعرف بعد مدى خطورته".

من جانبه، قال أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، إن هذا المتحور لم يكتشف بعد في الولايات المتحدة. وذكر في تصريحات لشبكة ”سي إن إن” أن المتحور ”يبدو أنه ينتشر بمعدل سريع نسبيا” في الخارج.

وأضاف "على الرغم من أن المتحور قد يكون أكثر قابلية للانتقال ومقاومة للقاحات عن المتحورات الأخرى، إلا أننا ”لا نعرف هذا بالتأكيد حتى الآن”.

ويخضع متحور دلتا ، الذي أصبح الأكثر انتشارا في العالم ، لنفس التصنيف.