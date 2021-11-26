بوتين: اتفاق بين أرمينيا وأذربيجان على آليات لترسيم الحدود قبل نهاية العام

وحسبما أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية، قال بوتين عقب اللقاء الثلاثى مع رئيس أذربيجان ورئيس الوزراء الأرمينى، اليوم الجمعة، فى سوتشى: "أود أن أشير إلى أننا اتفقنا على عدد من القضايا، التى أعتبرها أساسية. أولها إنشاء آليات لترسيم الحدود بين الدولتين، اتفقنا على إنشائها قبل نهاية العام. نأمل أن يحدث هذا فى أقرب وقت ممكن. لا توجد عقبات أمام إنشاء هذه الآليات".
كما أشار بوتين إلى أن نائبى رئيسى وزراء كل من أذربيجان وأرمينيا سيلتقيان فى موسكو، الأسبوع المقبل، لمواصلة العمل وإعلان القرارات، التى تم الاتفاق عليها اليوم، قائلا: "الأسبوع المقبل، سيجتمعان (نائبا رئيسى الوزراء) فى موسكو من أجل تلخيص بعض النتائج وإعلان القرارات التى اتفقنا عليها اليوم".
وجاء فى بيان الأطراف الثلاثة عقب اللقاء: "تم الاتفاق على اتخاذ خطوات لرفع مستوى الاستقرار والأمن على الحدود الأذربيجانية الأرمينية، والاتجاه بالقضية نحو إنشاء لجنة ثنائية لترسيم الحدود بين أذربيجان وأرمينيا، وما يتبع ذلك من ترسيم بمساعدة استشارية من روسيا بناء على طلب الطرفين".
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