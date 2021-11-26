الاتحاد الإفريقى يصدر توصيات بشأن متحور كورونا الجديد

جدة - نرمين السيد - وأوصت "المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" -فى بيان- بتنفيذ تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية، بما فى ذلك ارتداء الأقنعة والتباعد الجسدى، باعتبارها ضرورة للحد من انتقال الفيروس بغض النظر عن ظهور تحورات جديدة، ودعت إلى الابتعاد عن قرارات فرض حظر السفر على الأشخاص القادمين من البلدان التى أبلغت عن هذا المتحور مع التأكد أن هذا الإجراء لم يسفر عن نتيجة.

واعتبرت "المراكز الإفريقية" أن اللقاحات المضادة لفيروس (كورونا) تعد الأداة الرئيسية والفعالة للوقاية من الحالات الشديدة والوفيات الناجمة عن العدوى، وشددت على ضرورة إسراع السلطات الصحية الوطنية فى دول الاتحاد الإفريقى لتحصين سكانها، وإعطاء الأولوية للفئات المعرضة للخطر، قبل الموجات الجديدة القادمة من العدوى، وحثت مختبرات الصحة العامة والباحثين على مراقبة معدل نتائج التسرب من الجين، وتعزيز المراقبة من خلال التنسيق مع مختبرات الجينوميات الوطنية والإقليمية.

وبلغ إجمالى الإصابات بفيروس كورونا المستجد فى القارة الإفريقية 8 ملايين و625 ألف إصابة و221 ألف وفاة.

يذكر أن "المراكز الإفريقية" تدعم كافة البلدان الأفريقية على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدى لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية.