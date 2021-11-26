قيس سعيد: لن نترك أبناء الشعب التونسى لمن يتاجر بآلامهم

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت الرئاسة التونسية عبر صفحتها بموقع فيسبوك "استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الجمعة 26 نوفمبر 2021، توفيق شرف الدين، وزير الداخلية، وأكّد رئيس الدولة على أن تونس دولة ذات سيادة تُحترم فيها الحقوق والحريات، وعلى أن الدولة لا تُدار بمنطق الجماعة بل وفق القانون الذى يُطبّق على الجميع".
وشدّد سعيد على أنه لم يتم تعليق العمل بالدستور، ولم يتم المساس بالحريات، ودعا القضاء إلى المساهمة فى تطهير البلاد.
وبيّن الرئيس التونسى بأن الدولة لن تترك أبناء الشعب التونسى لمن يتاجر بفقرهم وآلامهم ويبيعهم الأوهام وستجد الحلول الحقيقية لخلق الثروة.
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