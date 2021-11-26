حث الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الجمعة، المواطنين على "المشاركة بقوة" في الانتخابات المحلية "إن أرادوا التغيير"، مشددا على أن "عهد شراء الذمم انتهى".
وقال عبد المجيد تبون: "أتمنى مشاركة الجزائريين بقوة في الانتخابات المحلية، إن أرادوا التغيير"، معتبرا أن "الانتخابات المحلية تأخذ طابعا خاصا واهتماما لدى الجزائريين، أكثر من الانتخابات التشريعية".
وتابع: "لدينا بلديات مساحتها بحجم دولة وليس لديها الإمكانيات لتوظيف حارس واحد (...). وسنفتح ورشة لإعادة النظر في طريقة تسيير الجماعات المحلية".
كما أكد الرئيس الجزائري خلال لقاء مع صحفيين، أن "عهد شراء الذمم وتمويل الحملات الانتخابية بهدف بسط نفوذ المال الفاسد، قد انتهى".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تبون: عهد شراء الذمم انتهى وشاركوا بقوة بالانتخابات المحلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.