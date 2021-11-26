روسيا تفرض قيودا على دخول مواطنى عدد من الدول الأفريقية وهونج كونج

جدة - نرمين السيد - وذكر المركز، فى بيان اليوم، أن السلالة الجديدة من الفيروس، والتى تحتوى على 32 متحورا، قد تكون أكثر عدوى وتقلل من فعالية الأجسام المضادة.
وأشار المركز الروسى إلى أنه تقرر تقييد دخول مواطنى عدد من الدول الأجنبية إلى الأراضى الروسية، من المقيمين على أراضى جنوب أفريقيا وبتسوانا ومملكة ليسوتو وناميبيا وزيمبابوى وموزمبيق ومدغشقر وإيسواتينى وتنزانيا وهونج كونج.
ومن جانبها، أعلنت هيئة حماية حقوق المستهلك فى روسيا أن السلالة الجديدة تتميز باحتوائها على عدد كبير من المتحورات، والتى من الممكن أن تجعل منه أكثر عدوى.
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