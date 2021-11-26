موديرنا تعلن أنها ستطور جرعة معززة مضادة للمتحور «أوميكرون»

جدة - نرمين السيد - وصنفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، متحور فيروس كورونا الجديد بالمقلق، وأعلنت تسميته "أوميكرون". وعقد خبراء منظمة الصحة العالمية، فى وقت سابق اليوم الجمعة، اجتماعًا؛ لبحث ما يخص المتغير الجديد لفيروس كورونا، والذى ظهر فى جنوب إفريقيا.

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