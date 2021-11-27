خطوة تمكنك من تحديث لعبة ببجي 1.7 الإصدار الأخير بالخطوات خطوة بخطوة pubg mobile update

نقدم لكم خطوة تمكنك من تحديث لعبة ببجي 1.7حيث أن تحديث لعبة ببجي 1.7 الجديد التي قد تم الإعلان عنها من قبل شركة ببجي، ولقد أصبح جاهز للتنزيل، حيث تم بعض الإضافات لمحتوي اللعبة لكي تجذب محبي لعبة ببجي موبايل التي لهم عالمهم الخاص داخل اللعبة، كما أن جميع محبي اللعبة من جميع أنحاء العالم ينتظرون بشدة إطلاق التحديث الجديد، وذلك لأن هذا التحديث يحمل الكثير من المميزات الجديدة بالنسبة للمواقع والشخصيات وطريقة اللعب وغيرها من التحديثات الجديدة.خطوة تمكنك من تحديث لعبة ببجي 1.7
سيتم الإصدار الجديد للعبة ببجي موبايل في غضون ال 24 ساعة القادمة، وهو تحديث ببجي 1.7 الذي يبحث عنه الكثير سيتم تنزيله عالميًا، ويحمل هذا التحديث عدة مميزات تجذب اللاعبين حيث أن لعبة ببجي موبايل من الألعاب الشعبية التي حازت علي إعجاب الكثير من الأطفال والشباب.
سوف يحصل اللاعبين الذين يهبطون في اللعبة إلى أبطال مبدعين من خلال هذا التحديث و قد يستخدمون معدات وأدوات جديدة فريدة، كما يتصارعون مع لاعبين أخرين، ثم يعود اللاعب المهزوم إلى شكله الأصلي ومن ضمن التحديث الجديد أن حركة القتال واستلام المؤن وغيرهم قد تكون بطيئة والقضاء على الأعداء سوف يستهلك وقت أكبر.كيفية تحديث ببجي 1.7
- تسجيل الدخول على جوجل بلاي العالمي.
- ثم قم بالدخول على الألعاب والتطبيقات.
- قم بعد ذلك بالنقر علي تحديث اللعبة.
- يجب الانتظار من المستخدم لتنزيل التحديث.
- ثم يتم البدء في استخدام اللعبة.
يمكن لجميع مستخدمي اللعبة على البلايستيشن التحديث من خلال الخطوات الآتية :
- يتم تشغيل وحدة الألعاب علي جهازك الخاص بك.
- تقوم بعد ذلك بالضغط علي السهم لأعلى على نقطة التحكم سيتم تحويلك إلى صفحة الإعدادات.
- ثم قم بتحديد النظام بالضغط على مفتاح x في ذراع التحكم.
- انقر بعد ذلك على خيارات التنزيل والتحميل التلقائي.
- يتم استخدام مفتاح x ثم حدد ملف تحديث التطبيق لتتمكن من التحديث التلقائي.
- سوف تظهر أمامك اللعبة وخيارات ملف تحديث الملف أمامك.
- يتم النقل على إعدادات الطاقة والضغط علي مفتاح O من عصا التحكم مرتين ثم لأسفل والضغط على إعدادات الطاقة.
- ثم الضغط بعد ذلك على مفتاح x الموجود على عصا التحكم.
- اضبط الوظائف التي ترغبها لوضع الإستعداد.
- قم بتحديد اللعبة المراد تحديثها، ثم قم بفتح حسابك الخاص باللعبة واستعمل مفاتيح الأسهم لتحديث اللعبة.
- سيتم عرض التحديثات المتاحة أمامك.
- قم بتحديد اللعبة والضغط على تحديث اللعبة.
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نقدم لكم خطوة تمكنك من تحديث لعبة ببجي 1.7حيث أن تحديث لعبة ببجي 1.7 الجديد التي قد تم الإعلان عنها من قبل شركة ببجي، ولقد أصبح جاهز للتنزيل، حيث تم بعض الإضافات لمحتوي اللعبة لكي تجذب محبي لعبة ببجي موبايل التي لهم عالمهم الخاص داخل اللعبة، كما أن جميع محبي اللعبة من جميع أنحاء العالم ينتظرون بشدة إطلاق التحديث الجديد، وذلك لأن هذا التحديث يحمل الكثير من المميزات الجديدة بالنسبة للمواقع والشخصيات وطريقة اللعب وغيرها من التحديثات الجديدة.خطوة تمكنك من تحديث لعبة ببجي 1.7
سيتم الإصدار الجديد للعبة ببجي موبايل في غضون ال 24 ساعة القادمة، وهو تحديث ببجي 1.7 الذي يبحث عنه الكثير سيتم تنزيله عالميًا، ويحمل هذا التحديث عدة مميزات تجذب اللاعبين حيث أن لعبة ببجي موبايل من الألعاب الشعبية التي حازت علي إعجاب الكثير من الأطفال والشباب.
سوف يحصل اللاعبين الذين يهبطون في اللعبة إلى أبطال مبدعين من خلال هذا التحديث و قد يستخدمون معدات وأدوات جديدة فريدة، كما يتصارعون مع لاعبين أخرين، ثم يعود اللاعب المهزوم إلى شكله الأصلي ومن ضمن التحديث الجديد أن حركة القتال واستلام المؤن وغيرهم قد تكون بطيئة والقضاء على الأعداء سوف يستهلك وقت أكبر.كيفية تحديث ببجي 1.7
- تسجيل الدخول على جوجل بلاي العالمي.
- ثم قم بالدخول على الألعاب والتطبيقات.
- قم بعد ذلك بالنقر علي تحديث اللعبة.
- يجب الانتظار من المستخدم لتنزيل التحديث.
- ثم يتم البدء في استخدام اللعبة.
يمكن لجميع مستخدمي اللعبة على البلايستيشن التحديث من خلال الخطوات الآتية :
- يتم تشغيل وحدة الألعاب علي جهازك الخاص بك.
- تقوم بعد ذلك بالضغط علي السهم لأعلى على نقطة التحكم سيتم تحويلك إلى صفحة الإعدادات.
- ثم قم بتحديد النظام بالضغط على مفتاح x في ذراع التحكم.
- انقر بعد ذلك على خيارات التنزيل والتحميل التلقائي.
- يتم استخدام مفتاح x ثم حدد ملف تحديث التطبيق لتتمكن من التحديث التلقائي.
- سوف تظهر أمامك اللعبة وخيارات ملف تحديث الملف أمامك.
- يتم النقل على إعدادات الطاقة والضغط علي مفتاح O من عصا التحكم مرتين ثم لأسفل والضغط على إعدادات الطاقة.
- ثم الضغط بعد ذلك على مفتاح x الموجود على عصا التحكم.
- اضبط الوظائف التي ترغبها لوضع الإستعداد.
- قم بتحديد اللعبة المراد تحديثها، ثم قم بفتح حسابك الخاص باللعبة واستعمل مفاتيح الأسهم لتحديث اللعبة.
- سيتم عرض التحديثات المتاحة أمامك.
- قم بتحديد اللعبة والضغط على تحديث اللعبة.
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