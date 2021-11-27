خطوة تمكنك من تحديث لعبة ببجي 1.7 الإصدار الأخير بالخطوات خطوة بخطوة pubg mobile update

نقدم لكم خطوة تمكنك من تحديث لعبة ببجي 1.7حيث أن تحديث لعبة ببجي 1.7 الجديد التي قد تم الإعلان عنها من قبل شركة ببجي، ولقد أصبح جاهز للتنزيل، حيث تم بعض الإضافات لمحتوي اللعبة لكي تجذب محبي لعبة ببجي موبايل التي لهم عالمهم الخاص داخل اللعبة، كما أن جميع محبي اللعبة من جميع أنحاء العالم ينتظرون بشدة إطلاق التحديث الجديد، وذلك لأن هذا التحديث يحمل الكثير من المميزات الجديدة بالنسبة للمواقع والشخصيات وطريقة اللعب وغيرها من التحديثات الجديدة.

خطوة تمكنك من تحديث لعبة ببجي 1.7

سيتم الإصدار الجديد للعبة ببجي موبايل في غضون ال 24 ساعة القادمة، وهو تحديث ببجي 1.7 الذي يبحث عنه الكثير سيتم تنزيله عالميًا، ويحمل هذا التحديث عدة مميزات تجذب اللاعبين حيث أن لعبة ببجي موبايل من الألعاب الشعبية التي حازت علي إعجاب الكثير من الأطفال والشباب.

سوف يحصل اللاعبين الذين يهبطون في اللعبة إلى أبطال مبدعين من خلال هذا التحديث و قد يستخدمون معدات وأدوات جديدة فريدة، كما يتصارعون مع لاعبين أخرين، ثم يعود اللاعب المهزوم إلى شكله الأصلي ومن ضمن التحديث الجديد أن حركة القتال واستلام المؤن وغيرهم قد تكون بطيئة والقضاء على الأعداء سوف يستهلك وقت أكبر.

تسجيل الدخول على جوجل بلاي العالمي.

ثم قم بالدخول على الألعاب والتطبيقات.

قم بعد ذلك بالنقر علي تحديث اللعبة.

يجب الانتظار من المستخدم لتنزيل التحديث.

ثم يتم البدء في استخدام اللعبة.

كيفية تحديث ببجي 1.7تحديث لعبة ببجي علي البلايستيشن

يمكن لجميع مستخدمي اللعبة على البلايستيشن التحديث من خلال الخطوات الآتية :