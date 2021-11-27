تثبيت لعبة GTA V للاندرويد ومتطلبات تشغيل إصدارات لعبة Grand Theft Auto

تثبيت لعبة GTA V للاندرويد ، اليوم عزيزي المستخدم ليس بإمكانك البحث كثيرا عن الحصول على إصدارات لعبة Grand Theft Auto علي الجوالات التي تعمل بنظام أندرويد. والآن بإمكانك فقط متابعة تلك المقالة للحصول علي اللعبة. كما يمكنك أيضا الاستمتاع بها والدخول في عالم المغامرة والتشويق. حيث حازت لعبة GTA V الأصلية علي شهرة واسعة في جميع أنحاء العالم. حيث مختلف الجنسيات والفئات العمرية يقومون بالبحث عن اللعبة الشهيرة. ولكن دون جدوي ودون الحصول عليها. كما هناك بعض من المنصات الإلكترونية تقدم اللعبة للجوالات بطريقة غير شرعية. وذلك مقابل سرقة بياناتك الشخصية الخاصة بجوالك. واليوم عزيزي القارئ سوف نعرض لكم خطوات تثبيت لعبة GTA V للاندرويد. كما سنقوم باستعراض متطلبات جميع إصداراتها لعبة Grand Theft Auto: San Andreas، لعبة Grand Theft Auto: Vice city. وذلك من خلال السطور القليلة القادمة.

تثبيت لعبة GTA V للاندرويد إصدار لعبة Grand Theft Auto: San Andreas ومتطلباتها

يعتبر إصدار لعبة Grand Theft Auto: San Andreas أفضل إصدارات اللعبة عبر تاريخها. حيث تخطت ملايين التثبيت للأجهزة المكتبية. وذلك منذ صدورها في عام 2010. حيث حدثت طفرة واسعة في عالم الألعاب الإلكترونية منذ ذلك الوقت. كما أنها حازت علي جوائز أفضل تصميم ولعبة جرافيك. ومؤخرا أصدرت شركة ROCK STAR GAME إصدار للجوالات الأندرويد. حيث يمكن لمستخدمي اللعبة الآن تثبيتها عبر جوجل بلاي. وذلك بالدخول علي جوجل بلاي والبحث عن لعبة Grand Theft Auto في شريط البحث. ثم يجب أن نختار إصدار لعبة Grand Theft Auto: San Andreas . ثم بعد ذلك نقوم بدفع قيمة اللعبة والمقدرة بــ30 ريال سعودي من خلال طريقة الدفع الإلكترونية المتاحة في دولتك. والآن سوف يظهر مربع تثبيت اللعبة فيمكنك تثبيتها علي جوالك بدون مشاكل. ولكن يجب إتباع متطلبات اللعبة من السطور التالية لتتمكن بتشغيلها بدون مشاكل.

تثبيت لعبة GTA V للاندرويد إصدار سان أندرياس يتطلب وجود سعة تخزينية في الهاتف لا تقل عن 5 جيجا بايت كحد أدنى.

إصدار سان أندرياس يتطلب وجود سعة تخزينية في الهاتف لا تقل عن 5 جيجا بايت كحد أدنى. كما يتطلب إصدار لعبة Grand Theft Auto: San Andreas ذاكرة عشوائية في الجوال 6 جيجا بايت.

ذاكرة عشوائية في الجوال 6 جيجا بايت. اللعبة تعمل بأداء عالي علي الجوالات لذلك يجب أن يحتوي الجوال على بروسيسور من الفئة السعرية غالية الثمن. حيث يجب أن يكون المعالج ثماني النواة.

يجب أيضا لتشغيل GTA V APK أن يكون معالج رسوميات الشاشة قويا.

أن يكون معالج رسوميات الشاشة قويا. كما تعمل أيضا بنظام ANDROID 11.

لعبة Grand Theft Auto: Vice city علي الاندرويد ومتطلباتها

تعتبر لعبة GTA V الأصلية الإصدار الأقدم فايس سيتي. والتي لها تحيدثات عديدة مثل فايس سيتي 2 فايس سيتي 3. الآن أيضا بإمكانك عزيزي المستخدم تثبيتها بسهولة علي هاتفك. وذلك بدون البحث كثيرا على شبكة الأنترنت. حيث أيضا كانت أول إصدار لها علي الأجهزة المكتبية في عام 2003. وتم إصدار لعبة Grand Theft Auto: Vice city قبل إصدار لعبة Grand Theft Auto: San Andreas علي أجهزة الأندرويد. والآن يمكن أن تقوم بتثبيت GTA V APK فايس سيتي بالدخول علي جوجل بلاي والبحث من خلال شريط البحث علي لعبة GTA V الأصلية. ثم اختيار فايس سيتي من شركة روك ستار. ثم دفع قيمة اللعبة 23 ريال سعوديا. بعد ذلك سيظهر زر التثبيت وسوف تحصل على اللعبة بسهولة وبطريقة رسمية. ولمتطلبات تشغيلها يجب قراءة الشروط التالية.

تثبيت لعبة GTA V للاندرويد يعد سهل الاستخدام واللعب. كما لا تتطلب اللعبة إمكانيات جوالات جبارة لتشغيلها مثل إصدار سان أندرياس. حيث سعة تخزينها 3 جيجا بايت فقط.

يعد سهل الاستخدام واللعب. كما لا تتطلب اللعبة إمكانيات جوالات جبارة لتشغيلها مثل إصدار سان أندرياس. حيث سعة تخزينها 3 جيجا بايت فقط. كما لا تتطلب ذاكرة عشوائية كبيرة. حيث ذاكرة عشوائية 4 جيجا فقط ستفي بالغرض.

معالج تشغيل اللعبة ليس من الفئة السعرية الكبيرة حيث معالج متوسط رباعي النواة سيقوم بتشغيلها بسلاسة.

كما تعمل لعبة Grand Theft Auto فايس سيتي علي اندرويد 10.

عزيزي القارئ لقد أستعرضنا لك اليوم كيفية تثبيت لعبة GTA V للاندرويد إصدارات لعبة Grand Theft Auto: San Andreas، لعبة Grand Theft Auto: Vice city. كما أسعرضنا المتطلبات الخاصة بلعبة GTA V APK. نتمنى أن تكون تلك المقالة مفيدة لكم. كما نتمنى لكم الاستمتاع باللعب.