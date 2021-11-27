أستراليا تصنف حزب الله اللبناني "منظمة إرهابية"

دوت الخليج :- صنفت أستراليا، الأربعاء، حزب الله اللبناني، بجناحيه العسكري والسياسي، "منظمة إرهابية"، في خطوة وسعت من خلالها نطاق العقوبات التي كانت تشمل حصراً الجناح العسكري للتنظيم، لتشمل جناحه السياسي ومؤسساته المدنية.

وقالت وزير ة الداخلية كارين أندروز، إن التنظيم المسلح المدعوم من إيران "يواصل التهديد بشن هجمات إرهابية وتقديم الدعم للمنظمات الإرهابية" ويشكل تهديدا "حقيقيا" و"موثوقاً به" لأستراليا.

وحزب الله بأسره مصنف في الولايات المتحدة منظمة إرهابية، خلافا لما هو عليه وضعه في دول أخرى اكتفت بإدراج جناحه العسكري على قائمتها للمنظمات الإرهابية، وأبقت جناحه السياسي خارج إطار العقوبات.

ويمتلك حزب الله ميليشيات تدعمها إيران بالمال والسلاح. ولا تتوانى طهران عن استخدام هذه القوة العسكرية في حروب تخوضها في المنطقة.

وبموجب القرار، بات محظوراً في أستراليا، حيث تعيش جالية لبنانية كبيرة، الانتماء إلى حزب الله أو تمويله.

من جهة ثانية، أعلنت أندروز إدراج جماعة "ذي بيز" اليمينية المتطرفة على قائمة المنظمات الإرهابية في أستراليا.

وقالت الوزيرة إن "هذه جماعة نيو-نازية عنيفة وعنصرية تعرف أجهزة الأمن أنها تخطط وتحضر لتنفيذ هجمات إرهابية".

سكاي نيوز