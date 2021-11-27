صدور أمر الدفاع 35 : تشديد الالتزام وتغليظ العقوبة

دوت الخليج :- أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أمر الدِّفاع رقم (35) لسنة 2021م، الذي يتضمَّن إجراءات جديدة للتعامل مع تطوّرات الحالة الوبائيَّة، وسيُعمَل به اعتباراً من تاريخ 1/1/2022م.

وفي التفاصيل، فإن أمر الدفاع الجديد لن يسمح لموظف القطاع العام أو العامل في منشآت القطاع الخاص الالتحاق بالعمل إلا إذا تلقى جرعتي المطعوم وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام أو العمل فيها من رصيد اجازاته السنوية وفي حال استنفاذ رصيد اجازاته السنوية يعتبر في إجازة بدون راتب وعلاوات.

كما ينص الأمر على عدم السماح لأي شخص تجاوز 18 عاما مراجعة أي من الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية أو المؤسسات العامة أو الدخول لأي من منشآت القطاع الخاص إلا إذا تلقى الجرعتين

وتوقع على الموظف الذي يسمح بدخول أي موظف أو شخص إلى مؤسسات القطاع العام خلافا للقانون العقوبات التأديبية المنصوص عليها في نظام الخدمة المدني.

كما تغلق منشأة القطاع الخاص التي تخالف أمر الدفاع لمدة أسبوع إذا كانت المخالفة لأول مرة ولمدة أسبوعين في حال التكرار ويتم إعادة فتحها في حال تصويب المخالفة.