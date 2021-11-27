الولايات المتحدة ترحب بنية أستراليا تصنيف حزب الله "إرهابيا"

وأكدت الخارجية الأميركية، أن "حزب الله منظمة إرهابية خطيرة تهدد المجتمع الدولي، وتقوض سيادة الجمهورية اللبنانية".

كما أكدت واشنطن أن "قدرات حزب الله العسكرية، فضلا عن آليته الدعائية وشبكاته المالية الفاسدة، تشكل عقبات رئيسية أمام السلام والاستقرار في لبنان والشرق الأوسط".

وكانت الحكومة الأسترالية قد أعلنت مؤخرا، تصنيف حزب الله بجناحيه العسكري والسياسي، "منظمة إرهابية"، في خطوة وسعت من خلالها نطاق العقوبات التي كانت تقتصر على الجناح العسكري للتنظيم، ثم أضحت تنطبق على جناحه السياسي وما يوصف بـ"مؤسساته المدنية".

وقالت وزيرة الداخلية الأسترالية، كارين أندروز، إن التنظيم المسلح المدعوم من إيران "يواصل التهديد بشن هجمات إرهابية وتقديم الدعم للمنظمات الإرهابية، ويشكل تهديدا حقيقيا وموثوقا به لأستراليا".