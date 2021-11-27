بالصور.. ليلة مرصعة بالنجوم بافتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

انطلقت، مساء الجمعة، الدورة الثالثة والأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في حفل مهيب حضره عدد كبير من نجوم الفن من مصر والوطن العربي والعالم.

وأقيم حفل الافتتاح بالمسرح الكبير لدار الأوبرا المصرية، الذي يسع 1300 مقعد بنسبة حضور 100 بالمئة، وقدمته المذيعة منى عبد الوهاب، وتخللته فقرات موسيقية وترفيهية.

وقالت وزيرة الثقافة المصرية، إيناس عبد الدايم في كلمتها: "نفتتح الليلة الدورة الثالثة والأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي. هذا المهرجان الذي وُلد كبيرا واستمر يتخطى صعابا وتحديات جمة، قبل أن يشهد في دوراته الأخيرة تحديثا وتطويرا كبيرا أعاده أكثر شبابا، ليؤكد أحقيته في الحصول على لقب المهرجان العربي الوحيد ضمن مهرجانات الفئة أ في تصنيف الاتحاد الدولي للمنتجين"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وكرم المهرجان في الافتتاح الفنانة الاستعراضية نيللي (72 عاما) بجائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، "تقديرا لمسيرتها الفنية الحافلة بالعديد من الأعمال المهمة".

كما كرم الممثل كريم عبد العزيز بجائزة "فاتن حمامة للتميز"، وتسلمها من زميلته الممثلة منى زكي.

وفي لمسة وفاء للفنانين الذين غيبهم الموت خلال عام 2021، تذكر المهرجان أبرز الأسماء الراحلة في فيلم قصير، من بينهم السيناريست وحيد حامد ومدير التصوير رمسيس مرزوق، والفنانين عزت العلايلي ويوسف شعبان وأحمد خليل وسهير البابلي.

ويعرض المهرجان المقام تحت إشراف وزارة الثقافة ويمتد حتى الخامس من ديسمبر، 111 فيلما من 63 دولة، منها 27 فيلما في عرضها العالمي الأول.

وتشمل المسابقة الرسمية 15 فيلما، من بينها فيلم مصري وحيد هو "أبو صدام" للمخرجة نادين خان، وبطولة محمد ممدوح وأحمد داش، إضافة إلى فيلمين عربيين هما "بنات عبد الرحمن" من الأردن، و"غدوة" من تونس.

ويرأس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية المخرج الصربي إميركوستوريتسا، وتضم في عضويتها الممثلة المصرية نيللي كريم، والممثلة الأميركية ماريسا برينسون، والمؤلف الموسيقي اللبناني خالد مزنر، والمخرج الإيطالي روبرتو مينيرفيني، والمخرج الهندي شيتانيا تامهاني، والممثلة الفرنسية نورا أرزندر.

أما مسابقة الأفلام القصيرة فتشمل 22 فيلما من مصر ولبنان وتونس والكويت واليونان والبرتغال وجنوب إفريقيا والمكسيك وكولومبيا والبرازيل وكازاخستان وروسيا وكوريا الجنوبية وتايوان والصين.

ويقدم قسم "البانوراما الدولية"، باقة من أبرز الأفلام العالمية التي أُنتجت خلال عام 2021، وحصدت جوائز كبرى المهرجانات الدولية.

تقام عروض الأفلام في المسرح الكبير والمسرح الصغير وسينما الهناجر ومسرح النافورة المكشوف بدار الأوبرا المصرية، وسينما الزمالك وقاعة إيوارت بالمقر القديم للجامعة الأميركية في القاهرة.

ووقع الاختيار على الفيلم الإسباني "المسابقة الرسمية" من إخراج ماريانو كوهن وجاستن دوبرات، وبطولة بينيلوبي كروز وأنطونيو بانديراس وأوسكار مارتينيز، ليكون فيلم الافتتاح.

وبالتوازي مع عروض الأفلام، ينظم المهرجان "ملتقى القاهرة السينمائي"، الذي يقدم جوائز مادية وعينية تصل قيمتها إلى 300 ألف دولار، لمشاريع الأفلام الجديدة في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج.

كما ينظم المهرجان الدورة الرابعة من "أيام القاهرة لصناعة السينما" في الفترة من الأول إلى الخامس من ديسمبر، التي تجمع عبر سلسلة من الندوات والموائد المستديرة والمحاضرات، صناع السينما من أنحاء العالم.