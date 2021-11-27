الرئيس التونسى يكلف أربعة ولاة جدد بتولى مهام مناصبهم

جدة - نرمين السيد - أصدر الرئيس التونسى قيس سعيد اليوم الجمعة، أوامر رئاسية تقضى بتكليف سعيد بن زايد بمهام وال بولاية "مدنين" وعز الدين شلبى بمهام وال بولاية "بن عروس" بالإضافة إلى تكليف فوزى مراد بمهام وال بولاية "صفاقس" ونادر الحمدونى بمهام وال بولاية "قفصة"، وذلك وفقا لما ذكره بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.





كان الرئيس التونسى قد أوضح مؤخرا الأسباب التى دعت إلى اللجوء إلى الفصل 80 من الدستور، حيث أكد أن هذا القرار حتمته المسئولية التى يتحملها بعد أن تحول البرلمان إلى حلبة صراع وسالت فيه الدماء وتعطلت أعماله فى أكثر من مناسبة نتيجة للعنف المادى والعنف اللفظى. وأكد رئيس تونس -خلال اتصال هاتفى تلقاه قبل أيام من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنطونى بلينكن- أن الفساد عم وانتشر فى الدولة وفى المجلس النيابى ذاته، وأشار إلى أن العديد من المغالطات التى يتم نشرها فى الخارج لا أساس لها من الصحة ولا علاقة لها بالواقع بل أكثر من ذلك يتم اللجوء إلى عدد من الشركات بأموال مشبوهة المصدر للإساءة إلى تونس، كما أكد أن الحقيقة هى غير ما يتم الترويج لها والدستور لم يعلق بل تم فقط تجميد عضوية أعضاء المجلس النيابى إلى حين زوال هذا الخطر الذى لا يزال جاثما فى البلاد.

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