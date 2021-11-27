الصحة الأوروبية : خطر انتشار المتحور الجديد مرتفع جدا

جدة - نرمين السيد - ويأتى ذلك على خلفية رصد انتشار متسارع لسلالة "B.1.1.529" الجديدة، التى أثارت مخاوف واسعة فى العالم وأسفرت عن اتخاذ عدد من الدول قرار وقف الرحلات الجوية مع جنوب إفريقيا والدول المجاورة لها.

وقال المركز الأوروبى لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فى بيان، إن "المستوى العام للخطر المتخلق بنسخة SARS-CoV-2 أوميكرون بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبى والمنطقة الاقتصادية الأوروبية يقدر من المرتفع إلى المرتفع جدا".

وتم تسجيل أول إصابة بهذه السلالة فى بوتسوانا لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى بها ويبلغ نحو 80 مصابا.