هولندا توقف الرحلات الجوية القادمة من جنوب إفريقيا

جدة - نرمين السيد - وكتب دى يونغ على "تويتر": "اعتبارا من اليوم 12:00 ظهرا، سيتم فرض حظر على الرحلات الجوية إلى هولندا من دول جنوب إفريقيا".

وحسب دى يونغ، سيتم إضافة البلدان التالية وهى بوتسوانا وسوازيلاند وليسوتو وناميبيا وزيمبابوى وجنوب إفريقيا إلى قائمة "البلدان شديدة الخطورة".

وأضاف دى يونغ: "من حق الهولنديين فى جنوب إفريقيا العودة، لكن واجب الاختبار المزدوج والحجر الصحى ينطبقان عليهم"، موضحا أنه لا تزال هناك رحلتان فى طريقهما إلى البلاد من جنوب إفريقيا.