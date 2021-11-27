جدة - نرمين السيد - وكتب دى يونغ على "تويتر": "اعتبارا من اليوم 12:00 ظهرا، سيتم فرض حظر على الرحلات الجوية إلى هولندا من دول جنوب إفريقيا".
وحسب دى يونغ، سيتم إضافة البلدان التالية وهى بوتسوانا وسوازيلاند وليسوتو وناميبيا وزيمبابوى وجنوب إفريقيا إلى قائمة "البلدان شديدة الخطورة".
وأضاف دى يونغ: "من حق الهولنديين فى جنوب إفريقيا العودة، لكن واجب الاختبار المزدوج والحجر الصحى ينطبقان عليهم"، موضحا أنه لا تزال هناك رحلتان فى طريقهما إلى البلاد من جنوب إفريقيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هولندا توقف الرحلات الجوية القادمة من جنوب إفريقيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.