عداد الكهرباء الجديد في السعودية تكلفة تركيب عداد كهرباء وإجراءات نقله

عداد الكهرباء الجديد في السعودية يتساءل كافة المواطنين . عن ما هي إجراءات النقل الخاصة بعداد الكهرباء كما يتساءلون عن ما هي إجراءات نقل عداد كهرباء جديد بالسعودية . كذلك يرغب الكثير في معرفة تكلفة تركيب عداد كهرباء جديد حسب أسعار عدادات الكهرباء الجهد الجديد 2021 . بجانب تلك التساؤلات سنعرض تعريفة سعر إيصال الخدمة المحددة من شركة كهرباء السعودية . كما سنتعرف علي تكلفة تركيب عداد كهرباء جديد السعودية بفئاته المختلفة . كذلك أيضاً شروط تركيب عداد كهرباء جديد وفقاً لما هو منصوص عليه من الشركة . سواء للمسكن أو لأي عقار أخر ومن خلال مقال اليوم . سنتعرف علي إجراءات نقل ملكية عداد الكهرباء

عداد الكهرباء الجديد في السعودية وما هي تعريفة إيصال الخدمة

تحددت التعريفة الخاصة بخدمة أيصال الكهرباء من شركة كهرباء السعودية . وفقاً لشرائح مختلفة وهي كالآتي :-

أسعار عدادات الكهرباء الجهد الجديد تحددت معها تعريفة الخدمة . حيث أن سعة القاطع ك ف أ لو كانت أكبر من 1 إلي 30 تعريفة الإيصال 60 ريال . كذلك أذا كانت التعريفة أكبر من 30 حتي 60 تعريفة إيصال الخدمة 95 ريال . كما أن لو كانت التعريفة أكبر من 60 إلي 90 التعريفة لللإيصال 150 ريال . أيضاً أذا كانت تعريفة الخدمة أكبر من 90 حتي 20 تكون تعريفة الإيصال 165 ريال . كذلك ما هي تكلفة تركيب عداد كهرباء جديد السعودية سنعرضها خلال السطور القادمة . كما أن باقي شرائح تعريفة خدمة الإيصال موضحة علي موقع شركة السعودية للكهربا .

إعادة تشغيل عداد الكهرباء في حالة عدم سداد فاتورة الكهرباء

تم تحديد بعض الإجراءات فيما يخص إعادة تشغيل عداد الكهرباء بسبب عدم سداد فاتورة الكهرباء وهي كالتالي :-

يتم تسجيل الدخول لموقع شركة كهرباء السعودية ويتم ملء طلب إعادة الخدمة ذلك بعد سداد الفاتورة .

كذلك لتشغيل عداد الكهرباء الجديد في السعودية يتم إعادة تشغيله من خلال التطبيق الخاص بالشركة .

يتم إعادة تشغيله من خلال التطبيق الخاص بالشركة . كما يتم إعادة تشغيل عداد الكهرباء عبر التواصل مع رقم مركز بلاغات أعطال الكهرباء وهو رقم 933 .

كذلك حددت شركة كهرباء السعودية بأن إعادة تشغيل عداد الكهرباء للأماكن الحضر بعد 3 ساعات من الإبلاغ .

كما يتم إعادة تشغيل عداد الكهرباء للمناطق الريفية أو شبه الحضرية بعد 5 ساعات من الإبلاغ .

سنوضح في السطور القادمة ما هي تكلفة تركيب عداد كهرباء جديد السعودية .

. تلك الخطوات السابقة التي يتم من خلالها إعادة تشغيل عداد الكهرباء داخل السعودية .

في بداية الخطوات لنقل عداد الكهرباء يتم الدخول علي موقع شركة كهرباء السعودية . كما يجب اختيار خدمة نقل ملكية عداد كهرباء من القائمة الخاصة بالصفحة الرئيسية . كذلك يتم تحديد قائمة طلب الخدمة بعد ذلك . يتم ملء بيانات مالك العداد الحالي كما هو مطلوب بالموقع . يجب أيضاً من خلال قائمة تعديل البيانات ملء بيانات مالك العداد الجديد . كما تقوم شركة الكهرباء بإصدار أيصال رسوم نقل ملكية عداد الكهرباء ليتم سدادها بحساب الشركة . كذلك يجب علي مالك العداد الجديد بدفع رسوم نقل ملكية عداد الكهرباء بعد صدور الإيصال مباشرةً .

ما هي إجراءات نقل ملكية عداد الكهرباء

تكلفة تركيب عداد كهرباء جديد 150 أمبيرك.أ.ف 157 ريال ورسوم إضافية 250 ريال .

كذلك تكلفة تركيب عداد كهرباء جديد وتوصيل الخدمة 103.5 ريال .

وتوصيل الخدمة 103.5 ريال . كما يتم فرض رسوم تركيب عداد كهرباء لجهد 200 أمبير بسعر 5924 ريال سعودي .

أما عداد كهرباء جديد بقوة 150 أمبير 230/400 ك.ف.أ بقيمة تركيب 17078 ريال سعودي .

تحدد رسوم تركيب عداد كهرباء جديد جهد 100 أمبير ك.ف.أ 165 ريال بجانب 250 ريال مصاريف إدارية . كما حددت الشركة قيمة رسوم تركيب عداد كهرباء جديد 3620 ريال جهد 100 أمبير قوة 220 فولت ك.ف.أ . كذلك قيمة تكلفة تركيب عداد كهرباء جديد جهد 100 أمبير قوة 230/400 القيمة السعرية له 10350 ريال سعودي .

تكلفة تركيب عداد كهرباء جديد جهد 150 أمبيررسوم تركيب عداد كهرباء جديد جهد 100 أمبير

رسوم تركيب عداد كهرباء جديد 70 أمبير ك.ف.أ 150 ريال تضاف له رسوم 250 ريال للتوصيل .

كذلك تكلفة تركيب عداد كهرباء جديد 70 أمبير وقوته 200 فولت 26.6 ك.ف.أ سعره 1600 ريال .

كما أن رسوم تركيب عداد كهرباء جديد 70 أمبير قوته 230/400 ك.ف.أ 48.3 فولت بسعر 4589 ريال .

رسوم تركيب عداد كهرباء جديد جهد 60 أمبير ك.ف.أ بسعر 150 ريال مضاف له مصاريف 250 ريال للتوصيل . كذلك تحدد تكلفة تركيب عداد كهرباء جديد 60 أمبير ك.ف.أ 19.05 بقوة 200 فولت بسعر 1143 ريال . كما أن رسوم تركيب عداد كهرباء جديد 60 أمبير ك.ف.أ بقوة 230/400 سعر 3287 ريال .

تكلفة تركيب عداد كهرباء جديد 30 أمبير ك.ف.أ سعره 250 ريال توصيل بجانب 90 ريال أخري . كذلك رسوم تركيب عداد كهرباء 30 أمبير ك.ف.أ 11.43 قوة 200 فولت بسعر 686 ريال سعودي . كما أن رسوم تركيب عداد الكهرباء 30 أمبير ك.ف.أ 20.7 جهد 230/400 بسعر 2242 ريال سعودي .

تكلفة تركيب عداد كهرباء جديد جهد 70 أمبيرتكلفة تركيب عداد كهرباء ذو الجهد 60 أمبيررسوم تركيب عداد كهرباء جديد 30 أمبير

التواصل عن طريق موقع المنصة الحكومية الموحدة .

كما يتم التواصل عبر أرقام الهواتف 00966112019000 أو عبر رقم 8001259000 .

كذلك يتم التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected] .

يتم الواصل عبر تلك الوسائل من الساعة 7.30 صباحاً إلي الساعة 2.30 مساءً .

والوسيلة الأخري المتاحة هي الاتصال بخدمة العملاء بشركة كهرباء السعودية ليتم الرد علي استفساراتكم .

وسائل التواصل المختلفة في خدمة تركيب عداد كهرباء جديد

عداد الكهرباء الجديد في السعودية وتعرفنا داخل المقال اليوم علي تفاصيل عديدة . خاصة في تكلفة تركيب عداد كهرباء جديد في السعودية . كذلك بجانب إجراءات نقل عداد كهرباء جديد وذلك من خلال الموقع الرسمي لشركة كهرباء السعودية المرفق بالمقال .