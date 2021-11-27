الأستعلام عن نتائج نظام نور برقم الهوية عام 1443 وخطوات الحصول على النتائج

ازداد البحث من قبل العديد من الأشخاص حول نتائج نظام نور في المملكة العربية السعودية، وهذا بعدما قامت وزارة التعليم بالإعلان رسمياً عن إتباعها خطوة لتفعيل رابط نظام نور من خلال إدخال رقم الهوية لعام 1443، ويكون بإمكان المستخدم التوجه للموقع بدون الحاجة إلى ملء بيانته الخاصة بها.

خطوات التسجيل في نظام نور

يوجد مجموعة من الخطوات التي لابد من إتباعها، حتى يتم التسجيل على نظام نور، وإليكم أهم الخطوات، كالتالي:

التوجه إلى نظام نور من خلال الرابط التالي https://noor.moe.gov.sa/Noor/Login.aspx

النقر على أيقونة التسجيل.

إدخال جميع البيانات بالطرق الصحيحة بالأماكن الخاصة بها.

سيتم إرسال المعلومات المتعلقة بتسجيل الدخول.

سيتم تسجيل الدخول على المنصة من خلال الاعتماد على هذه المعلومات.

طريقة استخراج نتائج الطلاب

يمكن استخراج نتائج الطلاب من خلال نظام نور، وإليكم الطريقة كالتالي:

التوجه بشكل مباشر إلى الرابط المتعلق بنظام نور.

كتابة جميع البيانات المتعلقة بالمستخدم كاسم المستخدم ورقم الهوية، بالإضافة إلى كلمة السر.

النقر على أيقونة نتيجة الطالب، وبعد ذلك يتم اختيار الفصل المكتوب به.

سيتم النقر على أيقونة البحث، ثم بعد ذلك ستظهر النتيجة فور اعتمادها.

طريقة الحصول على نتائج نظام نور خلال بوابة النفاذ الوطني

يكون بإمكان الطلبة والطالبات استخراج نتائجهم من خلال النفاذ الوطني، وهذا من خلال الخطوات التالية، وهي:

التوجه إلى نظام نور للخدمات.

التوجه إلى بوابة النفاذ، وبعد ذلك يتم إدخال جميع البيانات المتعلقة بالمستخدم.

التأكد من جميع الإجراءات، وبعد ذلك يتم الترقب لفترة، حتى ينتقل الفرد إلى نظام نور.

النقر على أيقونة النتيجة، وبعد ذلك يتم تحديد الفصل الذي ينتمي إليه الطالب.

النقر على أيقونة البحث.

يكون بإمكان المستخدم الاطلاع على نتيجة الطالب بالتفصيل.

خطوات الحصول على نتائج الطلاب برقم الهوية

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب إتباعها، للحصول على نتائج الطلاب برقم الهوية، وهي كالتالي: