جدة - نرمين السيد - قالت مسؤولة فى وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، إن "جميع الخيارات" مطروحة على الطاولة للرد على حشد القوات الروسية "الكبير وغير المعتاد" قرب الحدود الأوكرانية، حسبما نقلت وكالة "رويترز".





وفى إفادة صحفية، قالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الأوروبية والأوروآسيوية، كارين دونفريد: "كما تعلمون، فإن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة وهناك حزمة أدوات تتضمن مجموعة كاملة من الخيارات". وأضافت أن حلف شمال الأطلسى "الناتو" سيقرر الخطوة التالية بعد مشاورات يجريها الأسبوع المقبل. وتابعت أن على الحلف الآن أن يقرر ما هى التحركات التالية التى يريد اتخاذها، وذلك قبل زيارة مقررة لوزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكين إلى لاتفيا والسويد الأسبوع المقبل لحضور اجتماعى الناتو ومنظمة الأمن والتعاون.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمريكا: جميع الخيارات مطروحة بشأن الحشود العسكرية الروسية قرب أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.