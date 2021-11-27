مجلس السلم والأمن الأفريقى يعقد جلسة استثنائية حول التطورات فى السودان

جدة - نرمين السيد - عقد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، خلال الرئاسة المصرية الحالية له فى شهر نوفمبر الجاري، جلسة استثنائية لمناقشة التطورات فى السودان فى أعقاب الاتفاق السياسى الموقع يوم 21 نوفمبر 2021 بين رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك.





وعبَّر المجلس عن دعم وتضامن الاتحاد الأفريقى مع السودان والالتزام المستمر بتقديم الدعم للجانب السودانى فى تنفيذ أولويات المرحلة الانتقالية، كما نجح المجلس فى إقرار إيفاد بعثة على الفور إلى السودان للتواصل مع السلطات السودانية والشركاء المعنيين بهدف تقديم الدعم للعملية الانتقالية، كما أكد على الدور المتقدم لدول الجوار المباشر للسودان فى دعمه خلال تلك المرحلة الانتقالية.

وفى هذا الإطار، التقى السفير محمد جاد، سفير مصر لدى إثيوبيا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الأفريقي، وفى إطار جهود الرئاسة المصرية الحالية لمجلس السلم والأمن الأفريقى فى متابعة تنفيذ بيان المجلس حول السودان، برئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى موسى فقيه.

عبر رئيس المفوضية عن ترحيبه بالاتفاق السياسى الأخير فى السودان، وبالبيان الصادر عن مجلس السلم والأمن الأفريقى تحت الرئاسة المصرية والداعم للأشقاء فى السودان، واتفق الجانبان على أهمية مواصلة دعم الاتحاد الأفريقى للسودان فى خضم المرحلة الحرجة التى يمر بها ومعاونته فى إنجاح عملية التحول الديمقراطي، والتعجيل بإرسال بعثة مجلس السلم والأمن الأفريقى إلى السودان فى أقرب وقت لبحث سبل مواصلة دعم الاتحاد الأفريقى لعملية التحول الديمقراطى فى السودان.