أمريكا تفرض قيود السفر على 8 دول إفريقية بسبب متحور كورونا الجديد

جدة - نرمين السيد - قال مسؤول كبير فى الإدارة الأمريكية يوم الجمعة، إن الرئيس جو بايدن سيفرض قيود السفر إلى الولايات المتحدة على ثمانى دول إفريقية اعتبارا من الاثنين بسبب مخاوف من متحور كورونا الجديد.





وأوضح المسؤول الذى لم تكشف وكالة "رويترز" عن اسمه أن القيود ستُطبق على جنوب إفريقيا وبوتسوانا وزيمبابوى وناميبيا وليسوتو وإسواتينى وموزمبيق وملاوي، وسيتم تنفيذها "بدافع من الحذر فى ضوء متغير كورونا جديد ينتشر فى جنوب إفريقيا". وقال المسؤول إن القيود لا تتضمن حظر الرحلات الجوية كما لا تنطبق على المواطنين الأمريكيين والمقيمين الدائمين فى الولايات المتحدة.

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