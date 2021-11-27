بايدن : يجب التخلى عن حماية الملكية الفكرية للقاحات كورونا

وقال بايدن، فى بيان نشره البيت الأبيض مساء اليوم الجمعة: "الأنباء المتعلقة بهذه النسخة الجديدة من شأنها أن تؤكد بوضوح أكثر من أى وقت مضى لماذا لن تنتهى هذه الجائحة طالما لم يصبح التلقيح عالميا".
وتابع: "أدعو الدول التى ستشارك الأسبوع المقبل فى اجتماع وزارى لمنظمة التجارة العالمية إلى الاستجابة لنداء الولايات المتحدة لتتخلى عن حماية الملكية الفكرية الخاصة بلقاحات كوفيد-19، لكى يصبح إنتاجها ممكنا فى العالم كله".
وأردف الرئيس الأمريكي: "دعمت هذا الموقف فى أبريل. هذا الخبر اليوم يؤكد على أهمية المضى قدما فى هذه العملية بسرعة".
ويأتى ذلك على خلفية رصد انتشار متسارع لسلالة "بي.1.1.529" الجديدة، التى أثارت مخاوف واسعة فى العالم وأسفرت عن اتخاذ عدد من الدول قرار وقف الرحلات الجوية مع جنوب إفريقيا.
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