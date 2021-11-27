بايدن : يجب التخلى عن حماية الملكية الفكرية للقاحات كورونا

جدة - نرمين السيد - اعتبر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن رصد سلالة خطيرة جديدة لفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" يؤكد ضرورة إزالة قيود الملكية الفكرية عن اللقاحات لكى تكون متاحة فى كل أنحاء العالم.





وقال بايدن، فى بيان نشره البيت الأبيض مساء اليوم الجمعة: "الأنباء المتعلقة بهذه النسخة الجديدة من شأنها أن تؤكد بوضوح أكثر من أى وقت مضى لماذا لن تنتهى هذه الجائحة طالما لم يصبح التلقيح عالميا".

وتابع: "أدعو الدول التى ستشارك الأسبوع المقبل فى اجتماع وزارى لمنظمة التجارة العالمية إلى الاستجابة لنداء الولايات المتحدة لتتخلى عن حماية الملكية الفكرية الخاصة بلقاحات كوفيد-19، لكى يصبح إنتاجها ممكنا فى العالم كله".

وأردف الرئيس الأمريكي: "دعمت هذا الموقف فى أبريل. هذا الخبر اليوم يؤكد على أهمية المضى قدما فى هذه العملية بسرعة".

ويأتى ذلك على خلفية رصد انتشار متسارع لسلالة "بي.1.1.529" الجديدة، التى أثارت مخاوف واسعة فى العالم وأسفرت عن اتخاذ عدد من الدول قرار وقف الرحلات الجوية مع جنوب إفريقيا.