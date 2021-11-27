فرنسا تسجل أكثر من 34 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - سجلت فرنسا خلال الـ 24 ساعة الماضية 34,436 إصابة جديدة بفيروس كورونا و334 وفاة خلال أسبوع، بحسب بيانات الوكالة الوطنية للصحة الفرنسية.





وأشارت بيانات الوكالة اليوم إلى أن العدد الإجمالى للإصابات بلغ أكثر من 7,500,000 حالة منذ بدء تفشى الوباء على الأراضى الفرنسية.

وقد أعلن وزير الصحة الفرنسى أوليفييه فيران فى وقت سابق لأعضاء البرلمان دخول فرنسا فى موجة خامسة من الجائحة قائلاً : "هذه زيادة هائلة فى معدل الإصابات، وتدل للأسف على أننا دخلنا موجة خامسة من الجائحة".