اصطدام حافلة تقل زوارا إلى موقع دينى بالمكسيك ومصرع 19 شخصا

جدة - نرمين السيد - وقال مساعد وزير الداخلية فى ولاية المكسيك، ريكاردو دى لا كروز، إن الحادث وقع فى بلدة خوكيسينخو إلى الجنوب الغربى من مكسيكو سيتي، حيث اصطدمت الحافلة مع منزل.

وكانت الحافلة متوجهة من ولاية ميتشواكان غربى البلاد إلى مدينة تشالما التى يتوجه إليها الروم الكاثوليك فى زيارات دينية منذ عدة قرون.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤولين أن الحادث أسفر عن مقتل 19 شخصا وإصابة حوالى 30 آخرين.

والكثير من المكسيكيين يقومون بزيارات دينية مع اقتراب 12 ديسمبر وهو عيد العذراء فى غوادالوبي.

ولأن أغلب الزائرين إما يسيرون أو يستقلون دراجات على طرق ضيقة أو يستقلون حافلات قديمة، تزداد فرص وقوع مثل هذه الحوادث.