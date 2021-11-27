شروط وخطوات تقديم طلب الجنسية السعودية 2022 والمستندات المطلوبة

قامت حكومة المملكة العربية السعودية بوضع عدة قوانين تكفل منح الجنسية السعودية إلى بعض الأجانب التي تتوفر فيهم الشروط المطلوبة من قبل المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى إضافة كافة الراغبين في التجنيس من جميع الفئات العلمية والفنية والثقافية، ولذلك عليك الاطلاع على رابط وخطوات تقديم طلب تجنيس في السعودية 2022 والمستندات المطلوبة.

خطوات تقديم طلب تجنيس في السعودية

قامت حكومة المملكة العربية السعودية بالإعلان عن الإمكانية في تقديم الطلب الخاص بالتجنيس من خلال الرابط الخاص بموقع أبشر وبوابة أبشر الإلكترونية وذلك عن طريق اتباع كافة الخطوات المذكورة أدناه:

قم بالدخول على البوابة الوطنية الموحدة

ستجد معلومات حول الفئات التي يحق لها التقديم بطلب الحصول على الجنسية.

نوجد عدة حالات يمكنها التقديم بطلبات الحصول على الجنسية إلى مصلحة الأحوال المدنية، أو القنصليات السعودية.

ألية تقديم الطلب كما في الصورة.

قم بالضغط على كلمة حجز موعد من البيانات الظاهرة أمامك.

قم بتحديد الموعد الذي يناسبك لزيارة قسم الأحوال المدنية والمسئولة عن طلبات التجنيس في المملكة العربية السعودية.

قم باختيار المكتب الأقرب لك أو الذي يناسبك من الأماكن المذكورة في الطلب.

سيطلب منك تحديد سبب للزيارة، عليك الضغط على خانة التقدم بطلب الجنسية السعودية.

لا تنسى أنه يجب عليك الذهاب في الموعد المحدد لك وذلك كي يتسنى لك فرصة الحصول على الجنسية السعودية.

شروط طلب تجنيس في السعودية 2022 والمستندات المطلوبة

أعلنت قوانين المملكة العربية السعودية عن إلزام المتقدم بالطلب على توفير جميع المستندات المطلوبة منه خلال التقديم على طلب التجنيس في المملكة العربية السعودية، وذلك لكي يتم قبول طلبك من قبل إدارة الأحوال المدنية، ولذلك عليك الاطلاع على الأوراق المطلوبة، وتلك بعض التعليمات وشروط طلب الجنسية السعودية:

التقدم بتقرير طبي كي يكون دليل على مؤشرات الصحة الجسدية والعقلية، والأخذ في الاعتبار عن أي سجل مرضي للمتقدم بالطلب.

تقديم نموذج لطلب التجنيس مع إرفاقه بصور شخصية لمقدم الطلب مع كتابة الاسم على الصور وختمها من مصلحة الأحوال المدنية.

عليك أن تحضر شهادة إفادة من الجهات المختصة للملمة العربية السعودية.

نسخة من شهادة المؤهل الدراسي الخاص بك مع الأخذ في الاعتبار أن تكون الشهادة المقدمة باللغة العربية فقط، وإن كان المتقدم من دولة غير عربية فعليه أن يقوم بترجمتها للغة العربية في البداية.

شهادة إثبات لكافة الأموال أو ممتلكات المتقدم بالطلب.

شهادة إفادة من مكان العمل بقيمة الدخل شهريا.

تقديم ثلاث نسخ من النموذج الخاص ببيانات المطلوبة.

وثيقة تثبت الطائفة الدينية، والنشاط السياسي.

إفادة إثبات الخدمات العسكرية.

يجب إحضار صور طبق الأصل من كافة المستندات السابقة.