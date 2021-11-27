قتلى في حادث اقتحام حافلة لمنزل في المكسيك

قالت السلطات في المكسيك، إن ما لا يقل عن 19 شخصا لقوا حتفهم، وأصيب 20 آخرون، يوم الجمعة، عندما اقتحمت حافلة ركاب كانت تسير على طريق سريع بوسط المكسيك منزلا.
وذكرت تقارير إعلامية محلية أن مكابح الحافلة التي كانت في طريقها إلى مزار ديني محلي في ولاية المكسيك تعطلت.
ولم تكشف سلطات الولاية عن الأسباب المحتملة للحادث، وفق ما ذكرت "رويترز".
وقال الصليب الأحمر بالولاية إن عشر سيارات إسعاف هرعت إلى المنطقة لتقديم الخدمات للمصابين في الحادث.
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