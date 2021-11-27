sbis.hrsd.gov.sa رابط تسجيل الضمان الاجتماعي المطور ١٤٤٣ الجديد ورقم هواتف الضمان المجانية وكيفية التسجيل وشروطه، أسئلة تراود أغلب الراغبين في التسجيل بالمنظومة الاجتماعية الجديدة التي قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإطلاقها في منتصف الأسبوع الماضي لتطوير ألية التسجيل والاستحقاق في تلك المنظومة الهامة والتي تمس قاعدة عريضة من الشعب السعودي، ثم تثبيت قواعد قديمة من استحقاق المستفيدين منها بينما تم تغيير عدد من الشروط والقواعد الأخرة وذلك لتتناسب مع ضرورات ومتطلبات العصر وشمول المنظومة لأعداد اشمل من المواطنين الذين يكونوا أكثر استحقاق للتسجيل والحصول على هذا الدعم.

sbis.hrsd.gov.sa رابط تسجيل الضمان الاجتماعي المطور ١٤٤٣ شروط الاستحقاق ورقم الهاتف

تعددت الخدمات التي تقوم المملكة بتقديمها إلى المواطنين من خلال البرامج الاجتماعية والخدمية للمواطنين والتي تستهدف الفئات الفقيرة والأكثر استحقاقا للدعم، حيث جرى بالسنوات الأخيرة إطلاق عدد من المشروعات الجديدة والاستمرار في برامج قديمة وأيضا تطوير برامج موجودة بالفعل منذ سنوات لضمان جودة افضل فيها، حيث تسعى المملكة من خلال المشروعات الاقتصادية الكبيرة وخطط المستقبل 2030 للنهوض بالاقتصاد بالشكل الأفضل وفق ألية خاصة وفي نفس الوقت تسعى لأن لا تتضرر الفئات الفقيرة من الإجراءات الاقتصادية التي تهدف لنمو هذا الاقتصاد، حيث يشمل النهوض الاقتصادي رفع الدعم عن العديد من الخدمات بما يرفع أسعارها ولا تصبح في متناول الفقراء، كما تقوم بتوفير فرص عمل وتوظيف وهبات أيضا لتلك الفئات بما يرفع عنهم أضرار الدعم.

برنامج حساب المواطن والذي يساعد المتضررين من رفع الدعم عن السلع والمحروقات من ذوي الدخل المنخفض.

الضمان الاجتماعي والذي يشمل تسجيل عدد من الفئات التي تحتاج للدعم بالمملكة بما يشمل فئات أكثر مثل المطلقات الأرامل والمهجورات.

برنامج التأهيل الشامل وهو يختص بدعم ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الأمراض المزمنة وراثيا أو من خلال التعرف لحوادث.

منصة إحسان والتي تم إطلاقها العام الماضي والتي تستقبل تبرعات أهل الخير والمؤسسات والأفراد ليتم توزيعها على الجمعيات الخيرية بما تشملها من خدمات مثل تسديد ديون الغارمين والمسجونين.

رؤية الضمان الاجتماعي الجديد أهداف منظومة الضمان الجديدة تقديم مجتمع حيوي.

خلق اقتصاد مزدهر.

توفير وطن طموح. دعم للأسر الفقيرة والفئات الخاصة التي تستحق هذا الدعم.

تحقيق الاستقلال المالي والتحول إلى أشخاص منتجين.

توفير برامج التأهيل والتدريب للمشمولين بمظلة الضمان.

تقديم فرص العمل المناسبة بالاشتراك مع صندوق تنمية الموارد البشرية.

البرامج الاجتماعية في المملكة العربية السعوديةالتغييرات على نظام الضمان القديم بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

قام النظام الاجتماعي المطور تطوير الأفراد المستحقين للدعم وتغيير ألية التعامل معهم، حيث أصبح يستهدف صرف الرواتب للفئات الأكثر استحقاقا ووقف الراتب عن الفئات التي تجد من يعولها، مثل المطلقات الساكنات في بيت الاسرة، كما يهدف لتطوير التعامل مع المحتاجين والذي لا يكون فقط عن طريق تقديم دعم شهري لهم ولكن بتوفير فرص للعمل والمشروعات الصغيرة وتوفير فرص للتدريب ورفع الكفاءة في العدد من المجالات وذلك ليتحول المستفيد من شخص مستهلك إلى شخص منتج نافع لنفسه ووطنه.

مركز الاتصال الموحد 19911

رقم صندوق البريد للتراسل 12484.

الرمز البريدي لصندوق الضمان 11157

رقم الضمان الاجتماعي بالرياض 0114057988.

أرقام هواتف الضمان الاجتماعي الجديد وطريقة التواصلالفترة الزمنية لتسجيل نظام الضمان المطور

انطلق التسجيل الإلكتروني في النظام المطور الجديد ابتداء من الاثنين 20 نوفمبر 2021 ويستمر الموقع يستقبل تحديث البيانات وتقديم الطلبات الجديدة حتى 23 مايو 2022، يقوم في تلك الفترة موقع الضمان باستقبال طلبات جديدة على الرابط الجديد ويستمر الرابط القديم في العمل أيضا حتى يتم إيقافه نهائيا في 23 مايو والعمل فقط على الرابط الجديد.

يقوم المواطنين بتحديث البيانات القديمة على الرابط الجديد وتغيير ما يلزم (عنوان السكن – الحالة الاجتماعية – الحياة أو الموت – رقم الهاتف النقال).

يستقبل الموقع التسجيلات الجديدة للراغبين في الحصول على خدمات النظام على الرابط الجديد sbis.hrsd.gov.sa.

يتم مراجعة الطلبات الجديدة بشكل مستقل ومقارنتها بقاعدة البيانات العامة في المملكة.

تقوم الوزارة بالرد على أهلية واستحقاق التسجيلات الجديدة.

يتم استلام رواتب التسجيل الجديد ابتداء من يناير 2022.

عدد الأفراد الاستحقاق النقدي شهريا

الحد المانع للضمان الاجتماعي شهريا

1 1000 ريال 2001 2 1285 ريال 2570 3 1570 ريال 3140 4 1855 ريال 3710 5 2140 ريال 4280 6 2420 ريال 4840 7 2710 ريال 5420 8 3000 ريال 6000 9 3280 ريال 6560 10 3560 ريال 7120 12 3840 ريال 7680 13 4130 ريال 8260 13 4410 ريال 8820 14 4700 ريال 9400 15 5000 ريال 10000

يقوم المواطن الراغب في التسجيل بالدخول على رابط الدعم والحماية الاجتماعية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ويتم التسجيل على الرابط الجديد. يتم تسجيل الدخول بالبيانات الشخصية ورقم الهوية الوطنية. يتم تحديث البيانات الموجودة ثم الحفظ. يتيح الرابط التسجيلات الجديدة على أن يتم دراستها بشكل منفصل.

ألية التعامل مع التسجيلات وتحديث البياناترواتب الضمان الجديدة والتعرف على الحد المانع للصرفكيفية التسجيل في sbis.hrsd.gov.sa رابط تسجيل الضمان الاجتماعي المطور ١٤٤٣