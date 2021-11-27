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sbis.hrsd.gov.sa رابط تسجيل الضمان الاجتماعي المطور ١٤٤٣ الجديد ورقم هواتف الضمان المجانية وكيفية التسجيل وشروطه، أسئلة تراود أغلب الراغبين في التسجيل بالمنظومة الاجتماعية الجديدة التي قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإطلاقها في منتصف الأسبوع الماضي لتطوير ألية التسجيل والاستحقاق في تلك المنظومة الهامة والتي تمس قاعدة عريضة من الشعب السعودي، ثم تثبيت قواعد قديمة من استحقاق المستفيدين منها بينما تم تغيير عدد من الشروط والقواعد الأخرة وذلك لتتناسب مع ضرورات ومتطلبات العصر وشمول المنظومة لأعداد اشمل من المواطنين الذين يكونوا أكثر استحقاق للتسجيل والحصول على هذا الدعم.sbis.hrsd.gov.sa رابط تسجيل الضمان الاجتماعي المطور ١٤٤٣ شروط الاستحقاق ورقم الهاتف
تعددت الخدمات التي تقوم المملكة بتقديمها إلى المواطنين من خلال البرامج الاجتماعية والخدمية للمواطنين والتي تستهدف الفئات الفقيرة والأكثر استحقاقا للدعم، حيث جرى بالسنوات الأخيرة إطلاق عدد من المشروعات الجديدة والاستمرار في برامج قديمة وأيضا تطوير برامج موجودة بالفعل منذ سنوات لضمان جودة افضل فيها، حيث تسعى المملكة من خلال المشروعات الاقتصادية الكبيرة وخطط المستقبل 2030 للنهوض بالاقتصاد بالشكل الأفضل وفق ألية خاصة وفي نفس الوقت تسعى لأن لا تتضرر الفئات الفقيرة من الإجراءات الاقتصادية التي تهدف لنمو هذا الاقتصاد، حيث يشمل النهوض الاقتصادي رفع الدعم عن العديد من الخدمات بما يرفع أسعارها ولا تصبح في متناول الفقراء، كما تقوم بتوفير فرص عمل وتوظيف وهبات أيضا لتلك الفئات بما يرفع عنهم أضرار الدعم.البرامج الاجتماعية في المملكة العربية السعودية
- برنامج حساب المواطن والذي يساعد المتضررين من رفع الدعم عن السلع والمحروقات من ذوي الدخل المنخفض.
- الضمان الاجتماعي والذي يشمل تسجيل عدد من الفئات التي تحتاج للدعم بالمملكة بما يشمل فئات أكثر مثل المطلقات الأرامل والمهجورات.
- برنامج التأهيل الشامل وهو يختص بدعم ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الأمراض المزمنة وراثيا أو من خلال التعرف لحوادث.
- منصة إحسان والتي تم إطلاقها العام الماضي والتي تستقبل تبرعات أهل الخير والمؤسسات والأفراد ليتم توزيعها على الجمعيات الخيرية بما تشملها من خدمات مثل تسديد ديون الغارمين والمسجونين.
|رؤية الضمان الاجتماعي الجديد
|أهداف منظومة الضمان الجديدة
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قام النظام الاجتماعي المطور تطوير الأفراد المستحقين للدعم وتغيير ألية التعامل معهم، حيث أصبح يستهدف صرف الرواتب للفئات الأكثر استحقاقا ووقف الراتب عن الفئات التي تجد من يعولها، مثل المطلقات الساكنات في بيت الاسرة، كما يهدف لتطوير التعامل مع المحتاجين والذي لا يكون فقط عن طريق تقديم دعم شهري لهم ولكن بتوفير فرص للعمل والمشروعات الصغيرة وتوفير فرص للتدريب ورفع الكفاءة في العدد من المجالات وذلك ليتحول المستفيد من شخص مستهلك إلى شخص منتج نافع لنفسه ووطنه.أرقام هواتف الضمان الاجتماعي الجديد وطريقة التواصل
- مركز الاتصال الموحد 19911
- رقم صندوق البريد للتراسل 12484.
- الرمز البريدي لصندوق الضمان 11157
- رقم الضمان الاجتماعي بالرياض 0114057988.
انطلق التسجيل الإلكتروني في النظام المطور الجديد ابتداء من الاثنين 20 نوفمبر 2021 ويستمر الموقع يستقبل تحديث البيانات وتقديم الطلبات الجديدة حتى 23 مايو 2022، يقوم في تلك الفترة موقع الضمان باستقبال طلبات جديدة على الرابط الجديد ويستمر الرابط القديم في العمل أيضا حتى يتم إيقافه نهائيا في 23 مايو والعمل فقط على الرابط الجديد.ألية التعامل مع التسجيلات وتحديث البيانات
- يقوم المواطنين بتحديث البيانات القديمة على الرابط الجديد وتغيير ما يلزم (عنوان السكن – الحالة الاجتماعية – الحياة أو الموت – رقم الهاتف النقال).
- يستقبل الموقع التسجيلات الجديدة للراغبين في الحصول على خدمات النظام على الرابط الجديد sbis.hrsd.gov.sa.
- يتم مراجعة الطلبات الجديدة بشكل مستقل ومقارنتها بقاعدة البيانات العامة في المملكة.
- تقوم الوزارة بالرد على أهلية واستحقاق التسجيلات الجديدة.
- يتم استلام رواتب التسجيل الجديد ابتداء من يناير 2022.
|عدد الأفراد
|الاستحقاق النقدي شهريا
|الحد المانع للضمان الاجتماعي شهريا
|1
|1000 ريال
|2001
|2
|1285 ريال
|2570
|3
|1570 ريال
|3140
|4
|1855 ريال
|3710
|5
|2140 ريال
|4280
|6
|2420 ريال
|4840
|7
|2710 ريال
|5420
|8
|3000 ريال
|6000
|9
|3280 ريال
|6560
|10
|3560 ريال
|7120
|12
|3840 ريال
|7680
|13
|4130 ريال
|8260
|13
|4410 ريال
|8820
|14
|4700 ريال
|9400
|15
|5000 ريال
|10000
- يقوم المواطن الراغب في التسجيل بالدخول على رابط الدعم والحماية الاجتماعية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ويتم التسجيل على الرابط الجديد.
- يتم تسجيل الدخول بالبيانات الشخصية ورقم الهوية الوطنية.
- يتم تحديث البيانات الموجودة ثم الحفظ.
- يتيح الرابط التسجيلات الجديدة على أن يتم دراستها بشكل منفصل.
الوسوم
sbis.hrsd.gov.sa رابط تسجيل الضمان الاجتماعي المطور ١٤٤٣ الجديد ورقم هواتف الضمان المجانية وكيفية التسجيل وشروطه، أسئلة تراود أغلب الراغبين في التسجيل بالمنظومة الاجتماعية الجديدة التي قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإطلاقها في منتصف الأسبوع الماضي لتطوير ألية التسجيل والاستحقاق في تلك المنظومة الهامة والتي تمس قاعدة عريضة من الشعب السعودي، ثم تثبيت قواعد قديمة من استحقاق المستفيدين منها بينما تم تغيير عدد من الشروط والقواعد الأخرة وذلك لتتناسب مع ضرورات ومتطلبات العصر وشمول المنظومة لأعداد اشمل من المواطنين الذين يكونوا أكثر استحقاق للتسجيل والحصول على هذا الدعم.sbis.hrsd.gov.sa رابط تسجيل الضمان الاجتماعي المطور ١٤٤٣ شروط الاستحقاق ورقم الهاتف
تعددت الخدمات التي تقوم المملكة بتقديمها إلى المواطنين من خلال البرامج الاجتماعية والخدمية للمواطنين والتي تستهدف الفئات الفقيرة والأكثر استحقاقا للدعم، حيث جرى بالسنوات الأخيرة إطلاق عدد من المشروعات الجديدة والاستمرار في برامج قديمة وأيضا تطوير برامج موجودة بالفعل منذ سنوات لضمان جودة افضل فيها، حيث تسعى المملكة من خلال المشروعات الاقتصادية الكبيرة وخطط المستقبل 2030 للنهوض بالاقتصاد بالشكل الأفضل وفق ألية خاصة وفي نفس الوقت تسعى لأن لا تتضرر الفئات الفقيرة من الإجراءات الاقتصادية التي تهدف لنمو هذا الاقتصاد، حيث يشمل النهوض الاقتصادي رفع الدعم عن العديد من الخدمات بما يرفع أسعارها ولا تصبح في متناول الفقراء، كما تقوم بتوفير فرص عمل وتوظيف وهبات أيضا لتلك الفئات بما يرفع عنهم أضرار الدعم.البرامج الاجتماعية في المملكة العربية السعودية
- برنامج حساب المواطن والذي يساعد المتضررين من رفع الدعم عن السلع والمحروقات من ذوي الدخل المنخفض.
- الضمان الاجتماعي والذي يشمل تسجيل عدد من الفئات التي تحتاج للدعم بالمملكة بما يشمل فئات أكثر مثل المطلقات الأرامل والمهجورات.
- برنامج التأهيل الشامل وهو يختص بدعم ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الأمراض المزمنة وراثيا أو من خلال التعرف لحوادث.
- منصة إحسان والتي تم إطلاقها العام الماضي والتي تستقبل تبرعات أهل الخير والمؤسسات والأفراد ليتم توزيعها على الجمعيات الخيرية بما تشملها من خدمات مثل تسديد ديون الغارمين والمسجونين.
|رؤية الضمان الاجتماعي الجديد
|أهداف منظومة الضمان الجديدة
|
|
قام النظام الاجتماعي المطور تطوير الأفراد المستحقين للدعم وتغيير ألية التعامل معهم، حيث أصبح يستهدف صرف الرواتب للفئات الأكثر استحقاقا ووقف الراتب عن الفئات التي تجد من يعولها، مثل المطلقات الساكنات في بيت الاسرة، كما يهدف لتطوير التعامل مع المحتاجين والذي لا يكون فقط عن طريق تقديم دعم شهري لهم ولكن بتوفير فرص للعمل والمشروعات الصغيرة وتوفير فرص للتدريب ورفع الكفاءة في العدد من المجالات وذلك ليتحول المستفيد من شخص مستهلك إلى شخص منتج نافع لنفسه ووطنه.أرقام هواتف الضمان الاجتماعي الجديد وطريقة التواصل
- مركز الاتصال الموحد 19911
- رقم صندوق البريد للتراسل 12484.
- الرمز البريدي لصندوق الضمان 11157
- رقم الضمان الاجتماعي بالرياض 0114057988.
انطلق التسجيل الإلكتروني في النظام المطور الجديد ابتداء من الاثنين 20 نوفمبر 2021 ويستمر الموقع يستقبل تحديث البيانات وتقديم الطلبات الجديدة حتى 23 مايو 2022، يقوم في تلك الفترة موقع الضمان باستقبال طلبات جديدة على الرابط الجديد ويستمر الرابط القديم في العمل أيضا حتى يتم إيقافه نهائيا في 23 مايو والعمل فقط على الرابط الجديد.ألية التعامل مع التسجيلات وتحديث البيانات
- يقوم المواطنين بتحديث البيانات القديمة على الرابط الجديد وتغيير ما يلزم (عنوان السكن – الحالة الاجتماعية – الحياة أو الموت – رقم الهاتف النقال).
- يستقبل الموقع التسجيلات الجديدة للراغبين في الحصول على خدمات النظام على الرابط الجديد sbis.hrsd.gov.sa.
- يتم مراجعة الطلبات الجديدة بشكل مستقل ومقارنتها بقاعدة البيانات العامة في المملكة.
- تقوم الوزارة بالرد على أهلية واستحقاق التسجيلات الجديدة.
- يتم استلام رواتب التسجيل الجديد ابتداء من يناير 2022.
|عدد الأفراد
|الاستحقاق النقدي شهريا
|الحد المانع للضمان الاجتماعي شهريا
|1
|1000 ريال
|2001
|2
|1285 ريال
|2570
|3
|1570 ريال
|3140
|4
|1855 ريال
|3710
|5
|2140 ريال
|4280
|6
|2420 ريال
|4840
|7
|2710 ريال
|5420
|8
|3000 ريال
|6000
|9
|3280 ريال
|6560
|10
|3560 ريال
|7120
|12
|3840 ريال
|7680
|13
|4130 ريال
|8260
|13
|4410 ريال
|8820
|14
|4700 ريال
|9400
|15
|5000 ريال
|10000
- يقوم المواطن الراغب في التسجيل بالدخول على رابط الدعم والحماية الاجتماعية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ويتم التسجيل على الرابط الجديد.
- يتم تسجيل الدخول بالبيانات الشخصية ورقم الهوية الوطنية.
- يتم تحديث البيانات الموجودة ثم الحفظ.
- يتيح الرابط التسجيلات الجديدة على أن يتم دراستها بشكل منفصل.
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