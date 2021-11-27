قبل مواجهة فياريال.. تشافي يكشف "وصفة الفوز" للاعبي برشلونة

طالب مدرب برشلونة تشافي هرنانديز لاعبيه باللعب على نحو "أكثر جرأة في الهجوم"، وذلك في اللقاء الذي سيجمع "البلوغرانا" مع فياريال، السبت.

وعانى برشلونة مجددا في منتصف الأسبوع بدوري الأبطال بعدما أخفق في التسجيل مرة أخرى ليتعادل بدون أهداف على ملعبه أمام بنفيكا.

وسجل برشلونة هدفين فقط في خمس مباريات بدور المجموعات في أرفع مسابقة للأندية في أوروبا.

وقال تشافي في مؤتمر صحفي: "أعتقد أننا نسير في الطريق الصحيح لكننا يجب أن نفوز السبت".

وأضاف: "لا أعتقد أن الأهداف هي التي تنقصنا. أعتقد أننا نحتاج إلى اللعب بشكل أكثر جرأة في الهجوم"، حسبما نقلت "رويترز".

وفي الدوري الإسباني تراجع برشلونة للمركز السابع برصيد 20 نقطة متأخرا بعشر نقاط عن ريال مدريد المتصدر.

وبيّن تشافي: "نعيش فترة صعبة ولا يمكننا تحمل المزيد من الهزائم بعد الآن. علينا الفوز في كل مباراة. فياريال منافس مباشر في الترتيب لذلك سيكون الأمر أكثر أهمية".

ويحتل فياريال بطل الدوري الأوروبي المركز 12 برصيد 16 نقطة من 13 مباراة والضغوط تتزايد على المدرب أوناي إيمري بعد أن خسر الفريق مباراة أخرى على أرضه يوم الثلاثاء وكانت بنتيجة 2-صفر أمام مانشستر يونايتد في دوري الأبطال.