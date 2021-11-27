نظام الضمان الإجتماعي المطور تعرف على مزايا التسجيل وأهدافه

الكثير من الأسر الأكثر احتياجا تعاني حاليا من أزمات مالية كبيرة وتتعرض بعض الأسر للاقتراض بسبب غلاء المعيشة ومتطلبات الحياة، وتحتاج الكثير من الاسر الى المساعدات المالية العاجلة ولذا تضع حكومة المملكة كل هذا في الاعتبار حيث تعمل حكومة المملكة جاهدة على توفير نظام ضمان اجتماعي للمواطنين بالمملكة نظام مطور يستفيد منه كل المواطنين وتوفير مستحقات جميع المستحقين للضمان ومن تتوفر لهم شروط استحقاق الضمان الاجتماعي وكما نوضح موعد التسجيل بمنصة الضمان وموعد غلق المنصة حتى يتسنى لكل المستحقين التسجيل بالمنصة، وتشمل تسهيل إجراءات التقديم وتحديد استحقاقك للدعم، فقد دعت الوزارة المستحقين إلى التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور الذي بدأ في استقبال الطلبات بتاريخ 20 نوفمبر 2021م، حيث أضافت أن المنصتين يستعملان بالتوازي حق 23 مايو 2022م، وهو التاريخ الذي سيتم فيه إغلاق المنصة الحالية. كما سيتم خلال تلك الفترة نقل المستحقين بشكل تدريجي بعد مراجعة ودراسة الحالات المستحقة وفق شروط وأحكام النظام المطور، وأشارت الوزارة إلى أنها ستبدأ دراسة الاستحقاق للمتقدمين الجدد فقط في شهر ديسمبر من العام الجاري على أن يتم إيداع أول معاش لهم في شهر يناير من العام القادم، وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي، مزايا التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور، حيث ذكرت الموارد البشرية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي “العناية بالعملاء”، إن مزايا التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور تشمل العديد من المزايا سوف نذكرها لكم بالتفصيل من خلال مقالنا بموقع ثقفني وسوف نوضح اهداف الضمان الاجتماعي وكذلك موعد إغلاق المنصة، ومن الجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أعلنت في وقت سابق، بدء تفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) بتاريخ 04/02 / 1442 هـ بهدف تحقيق الاستقرار وإرساء الوسائل والتدابير اللازمة لتقديم الدعم المناسب للأسر الأشد احتياجًا واستحقاقًا، وضمان ما يغطي الاحتياجات الأساسية لكل مستحق.

مزايا التسجيل بالضمان الاجتماعي المطور: الاستفادة من الحلول المقدمة.

تسهيل إجراءات التقديم.

يحدد استحقاقك للدعم.

سهولة التواصل مع الدعم الفني. أهداف الحماية الاجتماعية: مزايا التسجيل بالضمان الاجتماعي المطور:أهداف الحماية الاجتماعية: من الجدير بالذكر أن نذكر اهداف الضمان الاجتماعي والذي يعول عليه الكثير من المواطنين وينتظر دائما الكثير من مواطني المملكة للإعلان عن إيداع الضمان الاجتماعي بحساباتهم حتى يتسنى لهم دفع الأجور والإيجارات والمصروفات الدراسية لابنائهم وشراء متطلبات الاسرة، فقد تم وضع نظام الضمان الاجتماعي المطور بموجب التشريعات لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية بما في ذلك الدعم النقدي وخدمات التأهيل والتدريب إضافة إلى خدمات التمكين والتوظيف وضمان وصول أموال الزكاة لمستحقيها، بالإضافة إلى تحسين القوى العاملة وتحسين مهارات المستحقين لتعزيز جودة حياتهم الاجتماعية والاقتصادية، وذكرت الوزارة أن النظام الجديد يعمل أيضًا على دعم الفئات الأشد حاجة حسب مستهدفات رؤية 2030، حيث تم تصميمه بناء على الاحتياج الفعلي للتطوير بالنظام السابق مع مراعاة أفضل الممارسات العالمية العدد من البرامج المماثلة في الدول الأخرى والجوانب الاجتماعية والاقتصادية وفرص التنمية المستقبلية، بحيث يسهم في تحقيق المحاور الأساسية الثلاثة: مجتمع حيوي.

واقتصاد مزدهر.

ووطن طموح. أهداف نظام الضمان الاجتماعي المطور: يستهدف النظام المطور الأفراد والأسر الأشد حاجة لتزويدهم بالدعم المادي وتمكين المستحقين التحسين حالتهم المعيشية.

تحقيق الاستقلال المالي والتحول إلى أشخاص منتجين من خلال التأهيل والتدريب.

تقديم عروض العمل المناسبة بالتنسيق مع صندوق تنمية الموارد البشرية. أهداف نظام الضمان الاجتماعي المطور: