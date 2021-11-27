بنك التنمية الإجتماعية وكيفية إستعادة المبالغ الزائدة لدى البنك قدم واحصل عليها

يقدم بنك التنمية الإجتماعية العديد من الخدمات البنكية والتمويلات العديدة للمواطنين والأسر المحتاجة الى تمويل من التمويلات العديدة والمختلفة التي يقدمها البنك ولمجرد توفر الشروط على المتقدم على أي من هذه التمويلات تحصل عليها دون عناء أو شروط مجحفة ولكن وضح شروط ومعايير لكل تمويل من التمويلات المختلفة، كمثل تمويل كنف وآهل وتمويل الأسر وتمويل الزواج وتمويل للعاطلين والعاطلات عن العمل وغيرها من التمويلات المختلفة من بنك التنمية الاجتماعية ، ومن خلال مقالنا بموقع ثقفني نوضح كيفية استعادة المبالغ الزائدة من بنك التنمية الاجتماعية ومن خلال توفر الشروط يتم التقديم للحصول عليها ومن ينطبق عليه الشروط يحصل عليها ومن خلال المقال نوضح كذلك كيفية اخلاء الطرف لمن يرغب في الحصول على اخلاء الطرف من منصة نفاذ الوطني التابع بنك التنمية الاجتماعية الشروط وكيفية التقديم.

تسجيل الهوية الوطنية والبيانات الشخصية.

التسجيل من خلال بوابة نفاذ الوطني.

تفضل بزيار الرابط الخاص باستعادة المبالغ الزائدة من بنك التنمية .

اختر (خدمات إلكترونية).

اختر من قائمة الخدمات المتاحة (استعادة المبالغ الزائدة).

تفضل بتسجيل الدخول من خلال بوابة النفاذ الوطنى الموحد.

أدخل رقم الهوية وتاريخ الميلاد، في حال المطابقة يتم جلب بيانات المواطن وإظهار المبالغ الزائدة في حال وجودها.

يتم التحقق آليًا من صحة الحساب البنكي عبر البنك المركزي السعودي.

يتم التحقق من صحة الهوية وتاريخ الميلاد للمتقدم عن طريق بيانات المواطن الموجودة في مركز المعلومات الوطني.

يتم معالجة الطلب داخليًا وصرف المبلغ على حساب المواطن البنكي.

شروط وكيفية إستعادة المبالغ الزائدة من بنك التنمية:خطوات التقديم لإستعادة المبالغ الزائدة من بنك التنمية:الشروط والمتطلبات لإصدار إخلاء الطرف والحصول عليه :

المطلوب للحصول على إخلاء الطرف هو مايلي:

رقم الهوية الوطنية.

من خلال الموقع الإلكتروني لبنك التنمية الاجتماعية، سجل دخولك عبر خدمة النفاذ الوطني الموحد.

اختر خدمة إخلاء طرف من تبويب “الخدمات الإلكترونية” أعلى الصفحة.

اضغط على أيقونة طباعة إخلاء طرف سيتم تنزيل الملف على جهازك لطباعته.

عبر خدمة اتصل بنا على الرقم 920008002، علماً بأن الخدمة متوفرة على مدار 24 ساعة.

من خلال المراسلة عبر هذا الإيميل [email protected]

أو من خلال خدمة رفع بلاغ إلكتروني

خدمة المحادثة الفورية

خطوات التقديم للحصول على إخلاء الطرف:كيفية التواصل مع بنك التنمية الاجتماعية: