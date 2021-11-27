بدقة كاميرا 108 ميجا بيكسل شاومي تطرح هاتفها الجديد Xiaomi 12X بمواصفات عالية

يحتار من يرغب في شراء هاتف جديد ما بين الأعلى في نوع ودقة الكاميرا أو الأعلى في سرعة المعالج أو الأعلى في المساحة الداخلية للهاتف أو الأفضل في الالعاب الالكترونية أو غيرها من التصنيفات الخاصة بالهواتف الذكية واليوم نقدم لراغبي إقتناء وشراء الهواتف الذكية الجديدة والمتطورة تكنولوجيا كان لشركة شاومي مكانة بينهم حيث إحتلت شركة شاومي الصدارة في عالم الهواتف حاليا وبمزايا تنافس أعتى الشركات العالمية مثل أبل وسامسونج وهواوي وغيرها من الشركات الأعلى صيتا والأكثر مبيعا منذ زمن بعيد ولكن الان نجد شاومي بما تطرحه من تنوع في الهواتف المتطورة تحتل الصدارة وبشهادة الجميع، واليوم ومن موقع ثقفني نكتب عن هاتف بمواصفات قوية جدا هو هاتف شاومي 12 اكس، متميزاً بشاشته الجيارة والمقدمة من أموليد مع معدل تحديث بلغ 120 هرتز، ومدعوماً بكاميرا مثالية بدقة 108 ميجابكسل، وبلغ سعر هاتف معقول جدا بالنسبة لامكانياته العالية. مواصفات هاتف شاومي 12 اكس: عرض الجهاز 70.3 مم وسُمكه 7.9 مم ووزنه 176جرام.

يدعم الهاتف شريحتي اتصال ونوعهما نانوسيم.

تبلغ سرعة الانترنت في شبكة الجيل الخامس 7.5 جيجا بايت.

نظام التشغيل أندرويد11 مع واجهة مستخدم MIUI 12.

سيكون الهاتف متاحاً باللون الأبيض والأسود والازرق.

الهاتف مقاوم للماء والغبار.

يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 67 واط.

جسم وتصميم الهاتف ممتازين جدا.

الشاشة من نوع قوي مع حجم كبير ومواصفات ممتازة جدا.

كاميرا قوية جدا.

ياتي مع اقوى معالجات الاندرويد في العالم.

ياتي Xiaomi 12X مع رام كبيرة ومساحة داخلية سريعة مثل شاومي مي ميكس الفا.

ياتي مع بطارية كبيرة وقدرة شحن كبيرة جدا.

ياتي مع سعر يعتبر ممتاز على هذه المواصفات الكبيرة. عيوب هاتف Xiaomi 12X لا يدعم راديو اف ام.

لا يوجد جاك 3.5 ملم، ولكن يتم تركيب السماعة في منفذ الشحن.

الهاتف لا يدعم إمكانية توسيع التخزين الخارجي عبر بطاقة MicroSD

الهاتف يفتقر لمنفذ سماعات الأذن 3.5mm jack محتويات علبة شاومي 12 اكس: هاتف Xiaomi 12X وعليه اسكرينة حماية.

رأس الشاحن السريع بقدرة 76 واط .

كابل الشحن السريع.

ابرة درج شرائح الاتصال.

محول سماعات الاذن من خلال منفذ الشحن.

جراب للهاتف.

كتيب التشغيل. اسعار هاتف شاومي 12 اكس: في بعض الدول الاوربية 565 دولار.

في الجزائر 77800 دينار.

فى السعودية 2100 ريال.

في مصر 8800 جنيه.

في المغرب 5100 درهم. طريقة استخراج النسبة من نظام نور التعليمي مواصفات هاتف شاومي 12 اكس:عيوب هاتف Xiaomi 12Xمحتويات علبة شاومي 12 اكس:اسعار هاتف شاومي 12 اكس:

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدقة كاميرا 108 ميجا بيكسل شاومي تطرح هاتفها الجديد Xiaomi 12X بمواصفات عالية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.