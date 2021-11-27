أستراليا تفرض حجرا صحيا 14 يوما على مواطنيها القادمين من 9 دول إفريقية

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الصحة الأسترالى جريج هانت اليوم السبت أن بلاده ستبدأ تطبيق حجر صحى لمدة 14 يوما على المواطنين القادمين من 9 دول إفريقية بينهم جنوب إفريقيا بسبب تفشى متحور كورونا الجديد.





وقال وزير الصحة الأسترالى فى مؤتمر صحفى اليوم السبت، إن أى شخص ليس مواطنا أستراليا، وكان موجودا خلال الأسبوعين الماضيين فى البلدان الإفريقية حيث تم اكتشاف المتحور الجديد لفيروس كورونا لن يتمكن من دخول أستراليا.

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