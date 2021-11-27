مقتل 3 أشخاص باضطرابات في جزر سليمان بعد إعلان سلطاتها التقارب مع الصين

جدة - نرمين السيد -

وأوضحت الشرطة، حسبما نقلته وكالة "فرانس برس" عن مصدر أمني، أنها عثرت على جثث 3 أشخاص متفحمة داخل غرفتين فى مبنى متجر محترق فى الحى الصينى فى هونيارا مساء الجمعة.

وهذه الحالة هى الأولى لسقوط قتلى التى يبلغ عنها فى ظل أعمال الشغب التى تسهدها جزر سليمان منذ 24 نوفمبر بعد إعلان السلطات عن قرار لإقامة علاقات أوثق مع الحكومة الصينية بعد سنوات من التركيز على التعاون مع تايوان.

واندلعت اضطرابات واسعة فى جزيرة مالايتا التى قدمت منها مجموعات كبيرة من المحتجين إلى هونيارا، بينما أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، أن بلاده سترسل قوات من الشرطة والجيش لمساعدة السلطات المحلية فى بسط الاستقرار والأمن.