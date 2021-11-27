ألمانيا تسجل أكثر من 300 حالة وفاة جديدة و67 ألف إصابة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد -
ووفقا لآخر بيانات وإحصاءات معهد "روبرت كوخ"، الصادرة اليوم السبت، ارتفع إجمالى عدد الإصابات التى تم تسجيلها فى ألمانيا منذ بداية تفشى الوباء إلى 5 ملايين و717295 إصابة، فيما بلغ حصيلة الوفيات 100779 حالة وفاة.
وتفاقم الوضع الوبائى فى ألمانيا خلال الأسابيع الأخيرة، حيث بلغت نسبة الإصابات بفيروس كورونا مستويات قياسية، ما قد يدفع السلطات إلى تشديد الإجراءات لمواجهة الموجة الرابعة من تفشى الوباء التى تشهدها البلاد.
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